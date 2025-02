https://noticiaslatam.lat/20250204/daniel-noboa-y-luisa-gonzalez-los-favoritos-en-una-eleccion-ecuatoriana-con-acusaciones-de-fraude-1160992462.html

Daniel Noboa y Luisa González, los favoritos en una elección ecuatoriana con acusaciones de "fraude"

Daniel Noboa y Luisa González, los favoritos en una elección ecuatoriana con acusaciones de "fraude"

Casi 14 millones de ecuatorianos votan este 9 de febrero, con el mandatario Daniel Noboa y la correísta Luisa González como principales contendientes.

A días de las elecciones generales en Ecuador, el actual presidente, Daniel Noboa, se disputa el favoritismo con la correísta Luisa González, en un escenario de inestabilidad política e institucional que hasta hace temer la posibilidad de que el actual mandatario no reconozca una derrota.En diálogo con Sputnik, el analista político ecuatoriano Henry Allan advirtió que en las últimas semanas hubo una "guerra de encuestas" con sondeos que aventuraban resultados totalmente contrapuestos: mientras la consultora Ipsos ubica a Noboa ganando en primera vuelta con el 50% de los votos, otras como Negocios y Estrategias dan una amplia ventaja a González, incluso con ganas de lograr los 10 puntos de diferencia necesarios para resultar electa este mismo 9 de febrero.Si bien el panorama es de incertidumbre, Allan remarcó que todas las consultoras coinciden en que la elección se definirá entre Noboa y González y que los otros 12 candidatos difícilmente logren superar el 10% de los votos, convirtiéndose en opciones casi "testimoniales" en contexto marcado por una fuerte polarización entre correísmo —el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y expresado electoralmente como Revolución Ciudadana— y anticorreísmo.También consultado por Sputnik, el politólogo Omar Sempértegui explicó que Noboa "ha mantenido su popularidad en gran medida gracias a la polarización que impulsa el partido Revolución Ciudadana". Para el experto, tras el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, Daniel Noboa ha sabido presentarse como "el núcleo del anticorreísmo".Aún así, Sempértegui subrayó que Noboa parece haber centrado su campaña en construir "un relato que solamente ha convencido a sus electores" y que sigue sin prender en un porcentaje significativo de la sociedad ecuatoriana. De hecho, el analista señaló el paulatino surgimiento de un "antinoboísmo", conformado "por personas que no se identifican con la polarización correísmo-anticorreísmo" y que ha crecido al influjo de la "mala gestión en temas energéticos, económicos y de seguridad" del actual Gobierno.Para Sempértegui, este fenómeno "favorece a Luisa González" en tanto engloba a personas que no son correístas pero que no votarían por Noboa, impidiendo su crecimiento en intención de voto. Como muestra de eso, el analista apuntó que el rechazo al correísmo parece ser menor en estos comicios que en los de 2023, cuando González no pasó del 48,17% en segunda vuelta.Allan entiende que la polarización puede ganarle a González algunos apoyos de sectores que se consideran "anticorreístas" pero podrían cambiar de postura ante la mala gestión y faltas a la institucionalidad de Noboa. "Las condiciones de vida de los ecuatorianos han empeorado tanto que sectores de la izquierda absolutamente anticorreístas como Pachakutik (partido político del movimiento indígena ecuatoriano) están en el dilema de dejar el anticorreísmo para apoyar a una opción que al menos garantice la vida en el país".A pesar de la incertidumbre, Sempértegui estimó que las probabilidades de González de obtener una victoria en una segunda vuelta dependen de que logre superar el 33% de votos este 9 de febrero.¿Riesgo de fraude?Para ambos expertos, Noboa ha podido beneficiarse de su doble condición de presidente y candidato, algo expresamente prohibido por la Constitución ecuatoriana pero que el mandatario ha logrado eludir alegando que fue electo en 2023 en comicios extraordinarios tras la destitución de Guillermo Lasso (2021-2023).Sempértegui señaló que, si bien "en varios estudios de opinión los encuestados expresan su descontento con respecto a la crisis multidimensional", mantener esa doble condición de candidato y presidente en funciones "le da mayor ventaja de la que ya tendría si hubiese pedido licencia para hacer campaña".Allan, por su parte, opinó que la manera que eligió Noboa para afrontar su campaña —solicitando licencia únicamente en los días en que tiene actos y eventos como candidato— no es otra cosa que "una trampa para seguir manejando el Estado" mientras aspira a la reelección. De hecho, aseguró que "en varios puntos de Ecuador hay funcionarios públicos haciendo regalos" a la población en favor de la candidatura del presidente.Pero puede no ser la única irregularidad. Dirigentes de Revolución Ciudadana solicitaron en que se haga una auditoría preventiva de los procesos electorales para prevenir posibles "manipulaciones", además de advertir sobre eventuales "ataques de falsa bandera" promovidos por el oficialismo para intentar dejar mal parado a González.Para Allan, existen "indicios" de que Noboa podría intentar "desconocer un triunfo de Luisa González", ya sea no reconociendo una victoria en primera vuelta de la correísta o rechazando que haya alcanzado una segunda vuelta junto a él. En ese sentido, el analista repasó que el presidente ha desconocido o salteado varias normas desde que asumió el poder, en un collar que va desde la invasión a la Embajada de México en Quito hasta la separación irregular del cargo a su vicepresidenta, Verónica Abad.Allan alertó que, en virtud de la influencia que Noboa ha consolidado en organismos de control como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral o la propia Fiscalía General del Estado.

