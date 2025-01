https://noticiaslatam.lat/20250121/el-tercer-lugar-va-a-ser-determinante-comienza-la-recta-final-hacia-las-elecciones-en-ecuador-1160626684.html

"El tercer lugar va a ser determinante": comienza la recta final hacia las elecciones en Ecuador

Con un debate sin grandes sobresaltos para los favoritos, Daniel Noboa y Luisa González, el debate presidencial en Ecuador puede haber sido clave para definir... 21.01.2025, Sputnik Mundo

El multitudinario debate presidencial de Ecuador ratificó el favoritismo del actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, de cara a una eventual segunda vuelta aunque también comienza a dar pistas sobre quién quedará en el tercer lugar, algo clave a la hora de definir al próximo mandatario ecuatoriano.Con 16 candidatos divididos en dos bloques, el Consejo Nacional de Electoral (CNE) ecuatoriano organizó en la noche del domingo 19 de enero el primer debate oficial previo a la primera vuelta del 9 de febrero. Dado que Noboa y Luisa González no debatieron entre sí al no coincidir en el mismo bloque, la atención de los ecuatorianos parece haberse centrado en los candidatos menores, especialmente en Andrea González Nader, postulante por el Partido Sociedad Patriótica.En efecto, González Nader protagonizó varios cruces con Luisa González y centrando su discurso en críticas a los gobiernos del líder de Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa (2007-2017).El experto valoró la importancia de que González Nader haya logrado convertirse en "tendencia" en las redes sociales en las horas posteriores al debate pero relativizó el carácter novedoso del discurso de la candidata, que ya había competido en 2023 como candidata a vicepresidenta detrás de Fernando Villavicencio, asesinado tan solo días antes de los comicios.Para Allan, González Nader se limitó a "repetir el mantra clásico de la derecha: que la Constitución de 2008 es chavista, que el correísmo representa al narcoterrorismo y que las obras públicas hechas durante el Gobierno de Correa tuvieron sobreprecios y no sirvieron". Por ese motivo, el analista consideró que si bien la candidata logró notoriedad entre los internautas y medios de comunicación, no logra presentar un discurso efectivamente novedoso para los ecuatorianos.También consultado por Sputnik, el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno apuntó que, en realidad, el debate tuvo a Noboa y a Luisa González como "testigos de quién podría terminar en el tercer lugar", una disputa que podría estar, según él, entre González Nader y el candidato del movimiento indígena Pachakutik, Leonidas Iza.En esa línea, Allan aventuró que la segunda vuelta "se va a producir la clásica dicotomía y polarización entre correísmo y anticorreísmo", lo que puede incentivar a varios de los partidos más pequeños a "hacer cuerpo común con un candidato o candidata que represente al anticorreísmo". Así las cosas, una buena votación de González Nader podría ser beneficiosa para Noboa en un balotaje.Luisa González y Daniel Noboa, sin sobresaltosQuizás porque ya saben que cuentan con grandes chances de estar en la segunda vuelta del 13 de abril y porque el sorteo evitó que se cruzaran entre sí, las performances de los favoritos Daniel Noboa y Luisa González no parecen haber sido los puntos más altos del debate.Para Allan, uno de los momentos más flojos del presidente Noboa se dio cuando el candidato Francesco Tabacchi, del movimiento CREO, pidió al mandatario y candidato que diga los nombres de los cuatro menores asesinados en diciembre de 2024 luego de ser detenidos por la Policía. "Noboa no pudo decir los nombres de los niños ni pidió perdón y la incapacidad del presidente por mostrar empatía fue tendencia en redes sociales", señaló el analista.Moreno consideró que, a pesar de esa pregunta, ninguno de los candidatos de su bloque "tuvo la fuerza suficiente para ponerlo contra las cuerdas", por lo que, en definitiva, el actual presidente ecuatoriano "salió airoso".Luisa González, en tanto, buscó defender durante el debate la plataforma clásica del correísmo, especialmente en relación a la participación estatal. Sin embargo, Allan opinó que por momentos se mostró "demasiado tranquila", un semblante que "en una sociedad tan polarizada puede hacerla parecer como muy tibia".De todos modos, ambos analistas coinciden en que ni Noboa ni González se jugaron la elección en esta instancia. Mientras para Moreno ambos "salieron del debate igual que como entraron", para Allan la propia polarización del espectro político ecuatoriano hace difícil que alguno de los dos favoritos pierda votos de su "núcleo duro".

