Ecuador atraviesa "una ruptura en el orden constitucional" ante el silencio de países de la región

Ecuador atraviesa un complejo escenario político de cara a los comicios próximos, un contexto en el que incluso la vicepresidenta ha denunciado un "golpe de... 14.01.2025, Sputnik Mundo

La negativa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a apartarse de su cargo para afrontar la campaña electoral profundiza la crisis institucional en el país. Ante ello, la vicepresidenta Verónica Abad denunció la existencia de un "golpe de Estado" y reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Carta Democrática.Noboa no se separó del cargo el 5 de enero —día en que comenzaba oficialmente la campaña electoral— y, desde entonces, ha sostenido que se mantendrá como presidente, en desacato a lo que estipula el Código de la Democracia ecuatoriano. El mandatario asegura que el requisito de licencia no lo alcanza por haber llegado al poder en elecciones anticipadas. El mandatario también es señalado por designar como vicepresidenta a Cynthia Gellibert, desplazando a Abad de su puesto y buscando evitar que lo sustituyera en la presidencia.El también coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador (UIDE) consideró que "sí hay una ruptura en el orden constitucional" de Ecuador que incluso puede ensombrecer el proceso electoral, que tiene al presidente como uno de los favoritos en las encuestas. Según el analista, si Noboa gana los comicios, "alguien podría denunciar que estuvo en funciones durante la campaña", buscando impugnar el resultado electoral.En un sentido similar, el consultor político y experto en geopolítica Decio Machado afirmó que actualmente en Ecuador hay "una violación permitida de la norma legal", dado que el Gobierno de Noboa "tiene tomado una parte importante de los órganos de control". En ese marco, las irregularidades acaban manchando el proceso electoral, al punto de que, de acuerdo al analista, "muchos ecuatorianos sienten temor de que de alguna forma su decisión en las urnas no sea respetada".¿Puede la OEA actuar en Ecuador?Durante una conferencia de prensa el 9 de enero, tras asegurar que el "golpe de Estado" estaba en proceso de consumarse, Abad solicitó que se aplique a Ecuador la Carta Democrática Interamericana, un instrumento creado por la OEA en 2001 para establecer un estándar entre los países americanos.Carranco consideró que la aplicación de este documento para que la OEA envíe una misión a Ecuador podría ser una de las alternativas, aunque admitió que "no parece que haya la voluntad política de ningún estado para hacerlo".El experto también recordó la existencia de la denominada Carta de Conducta de Riobamba o Doctrina Roldós (en relación al expresidente ecuatoriano Jaime Roldós), un documento presentado por Ecuador ante el Pacto Andino en 1980 para garantizar buenas prácticas democráticas en los países de la región andina. "La Carta de Conducta nunca se ha invocado y al final quedan simplemente como directrices", lamentó el analista.Un doble criterioPara Machado, resulta evidente que una mayor preocupación de los países de la región sobre la crisis institucional que atraviesa Ecuador "ayudaría a intentar normalizar la situación o al menos limitar este marco de vulneraciones impunes por parte del presidente".El analista, de todas maneras, apunta a la influencia de EEUU en su propia hipótesis para explicar la diferencia de posturas: "Me da la sensación de que no hay expresiones en este caso porque para los otros casos hay un país ubicado en el norte del hemisferio que de alguna manera quiere que haya expresiones colectivas de los presidentes en algunos casos".Al tiempo que recuerda que la Doctrina Roldós llegó a ser utilizada por el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó en su afán de destituir a Nicolás Maduro, Carranco considera que la diferencia entre las reacciones a la situación de Venezuela y la de Ecuador debería ser una cuestión de tiempos. "Si luego de las elecciones, el Tribunal Contencioso Electoral dice que Noboa incumplió el Código de la Democracia durante la campaña y no puede posesionarse, pero aun así se posesiona, ahí sí habrá un doble criterio en la OEA y los demás países de la región", opinó.

