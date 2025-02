https://noticiaslatam.lat/20250203/los-aranceles-de-trump-a-mexico-y-canada-representan-una-clara-violacion-al-t-mec-1160948215.html

Los aranceles de Trump a México y Canadá representan una "clara violación" al T-MEC

Los aranceles de Trump a México y Canadá representan una "clara violación" al T-MEC

Sputnik Mundo

La imposición de aranceles a México y Canadá por parte de EEUU viola flagrantemente el T-MEC, por lo cual los países agraviados podrían recurrir a paneles de... 03.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-03T02:09+0000

2025-02-03T02:09+0000

2025-02-03T02:09+0000

donald trump

méxico

canadá

organización mundial del comercio (omc)

economía

eeuu

comercio

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

aranceles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1c/1157123313_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_ef4d2bd2d00c3ddf1224550791d36dbe.jpg

El 1 de febrero, el Gobierno de Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 25% en contra de México y Canadá, países con los que Washington comparte el T-MEC, el tratado de libre comercio trilateral que rige en Norteamérica. Sin embargo, dicha decisión viola ese acuerdo comercial que fue impulsado, en su momento, por el propio Trump, dicen analistas en entrevista con Sputnik. "Sí, definitivamente los aranceles [de EEUU] son violadores al espíritu de cooperación Y de libre comercio, que se plantearon los países", apunta el Daniel Garay Saldaña, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Garay Saldaña explica que el propio T-MEC establece en su en su capítulo dos que los países firmantes "no pueden ni deben establecer aranceles ni impuestos ni aumentarlos". César Soto Morales, académico de Comercio Internacional y Aduanas en la UNAM y en la Universidad del Valle, coincide con Garay Saldaña en que la medida impuesta por Trump viola prácticamente todos los capítulos del tratado.México y Canadá tendrían una ventajaDe acuerdo con el analista, para tomar esta medida unilateral, Trump se basó en la Trade Act, una ley estadounidense aprobada en 1974 que le permite a Washington imponer aranceles a países "hostiles", en caso de que esté en riesgo la seguridad nacional del país norteamericano.Para justificar la consideración de México como un país "hostil", Trump aprobó la orden ejecutiva que considera a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas", además del argumento de que el tráfico de fentanilo está causando un problema de salud y la muerte de decenas de miles de estadounidenses, explica el analista. Según el experto, de cualquier manera, México y Canadá tienen "todas las de ganar" si deciden combatir esta decisión de Trump, tanto en los paneles de solución de controversias en el marco del propio T-MEC o en los mecanismos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).El problema, acota Soto Morales, es que estos procesos llevan tiempo, incluso más de un año, y es muy difícil que cualquier organismo internacional como la OMC pueda obligar a Estados Unidos a dar marcha atrás en su decisión."Sin embargo, parece no importarle mucho a Donald Trump los acuerdos que se llevaron a cabo al invocar estas leyes internas y, desgraciadamente, en derecho internacional, no existe una autoridad que lo pueda obligar", agrega. El analista señala que actualmente no hay un poder supranacional, como en un juzgado mercantil nacional, que pueda obligar a un país a cumplir un tratado. "Los tratados internacionales se basan en el principio de buena fe y, si la buena fe no existe, nada puede obligar a Estados Unidos a cumplir", observa. ¿Alguien puede castigar a EEUU?De acuerdo con Soto Morales, México y Canadá podrían recurrir a un mecanismo de solución de controversias de la OMC y establecer ahí un procedimiento, pero éste podría durar hasta un año y medio para que se impongan algunas sanciones a Washington.Estas sanciones podrían autorizar a México y Canadá a establecer represalias comerciales equivalentes al daño que les causen la elevación de aranceles a sus economías.Garay Saldaña coincide en que es muy difícil que los organismos internacionales obliguen a un país como Estados Unidos a retractarse de una política arancelaria y, en todo caso, estas acciones de unilateralidad lo que están haciendo es despreciar a las instituciones, a los instrumentos y a los mecanismos de solución de controversias.El T-MEC utilizado como arma políticaPara Garay Saldaña, la imposición de aranceles decidida por Trump afectará inevitablemente la revisión del T-MEC prevista para 2026, en la que Estados Unidos tratará de sacar ventaja, presionar a sus socios comerciales e imponer una situación más favorable dentro del propio tratado.En este sentido, Soto Morales señala que el T-MEC es un tratado más proteccionista que su antecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, por lo cual, dice, Trump buscará hacerlo aún más proteccionista en la revisión del acuerdo del próximo año.En un mensaje publicado este 2 de febrer en la red Truth Social, Trump defendió su decisión de imponer aranceles y admitió que podría haber un costo para Estados Unidos, pero que pagar ese costo vale la pena a fin de "hacer a EEUU más grande".Garay Saldaña estima que la imposición de aranceles ya representa un fracaso del T-MEC en el sentido de que es una medida que afectará a la economía de los tres países y no solo de México y Canadá.Las repercusiones, señala el experto, son graves "porque lo comercial y lo económico impacta en todos los ámbitos: en el ámbito de la seguridad, en el ámbito político, en el ámbito social, en los vínculos que existen en la frontera de México con Estados Unidos, de Estados Unidos con Canadá, y esto va a afectar gravemente la relación que existe entre los tres países en todos los órdenes", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250202/sheinbaum-advierte-a-trump-tras-ataque-arancelario-a-mexico-la-soberania-no-se-negocia--video-1160947612.html

https://noticiaslatam.lat/20250202/trump-el-precio-que-pagara-eeuu-por-sus-imposiciones-arancelarias-merecera-la-pena--1160946338.html

https://noticiaslatam.lat/20250202/los-fabricantes-de-automoviles-estadounidenses-podrian-verse-perjudicados-por-los-aranceles-de-1160935904.html

https://noticiaslatam.lat/20250202/por-que-no-es-tan-facil-para-mexico-voltear-a-otros-mercados-tras-los-aranceles-de-trump-1160933799.html

méxico

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

donald trump, méxico, canadá, organización mundial del comercio (omc), eeuu, comercio, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, aranceles