Trump: el precio que pagará EEUU por sus imposiciones arancelarias "merecerá la pena"

02.02.2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es probable que su país pague un precio por la imposición de aranceles a México, Canadá y China, pero...

En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario cuestionó las críticas a la medida de imponer aranceles de 25% a México y Canadá, sus principales socios comerciales y de 10% a China, con el argumento de que los gobiernos de estos países no hacen lo suficiente para detener el flujo de migrantes en situación irregular y de drogas como el fentanilo."El Lobby de los Aranceles, encabezado por el globalista, y siempre equivocado, The Wall Street Journal, está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China, y demasiados otros para nombrar, continúen con las décadas de abusar de América, tanto en lo que respecta al comercio, crimen, y drogas venenosas que se les permite fluir tan libremente hacia América", comentó Trump. Trump se preguntó por qué Washington deben perder trillones de dólares subsidiando a otros países, y por qué estos otros países deben pagar una pequeña fracción del coste de lo que pagan los ciudadanos de Estados Unidos por medicamentos y productos farmacéuticos, como ejemplo."¡Esta será la edad de oro de América! ¿Habrá algo de dolor? Sí, tal vez (¡y tal vez no!), pero volveremos a hacer grande a América, y todo merecerá la pena por el precio que habrá que pagar. Somos un país que ahora se dirige con sentido común", agregó. Los Gobiernos de México, Canadá y China rechazaron la medida de la Casa Blanca. Ottawa dijo que impondrá aranceles a una serie de productos de Estados Unidos, mientras que Pekín afirmó que demandará al país norteamericano ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y México dijo que responderá con "medidas arancelarias y no arancelarias" en defensa de sus intereses.En un editorial publicado este sábado, el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la decisión de Trump como una de las más tontas en la historia de Estados Unidos."El señor Trump a veces suena como si EEUU no debiera importar nada en absoluto, que EEUU puede ser una economía perfectamente cerrada fabricando todo en casa. Esto se llama autarquía, y no es el mundo en el que vivimos, o en el que deberíamos querer vivir, como Trump podría descubrir pronto", señaló.

