https://noticiaslatam.lat/20250202/mexico-responde-a-trump-y-advierte-que-respondera-a-eeuu-con-medidas-arancelarias-1160932720.html

México encara a Trump y advierte que responderá a EEUU con "medidas arancelarias"

México encara a Trump y advierte que responderá a EEUU con "medidas arancelarias"

Sputnik Mundo

Horas después de que la Administración Trump anunciara aranceles contra México, la presidenta del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum, advirtió que su... 02.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-02T01:25+0000

2025-02-02T01:25+0000

2025-02-02T01:28+0000

economía

méxico

eeuu

donald trump

claudia sheinbaum

comercio

📈 mercados y finanzas

aranceles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/14/1159157636_0:13:2560:1453_1920x0_80_0_0_8a95bee46f76cc5da7b05dd739b94864.jpg

La mandataria mexicana ordenó a su gabinete implementar el "Plan B", que había sido diseñado en caso de que Washington decidiera imponer gravámenes del 25% contra los productos mexicanos que quisieran ingresar al mercado estadounidense. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Sheinbaum aclaró que México no desea ningún tipo de confrontación, pero aclaró que también tomará las medidas correspondientes para defenderse comercial y económicamente de los embates de Estados Unidos. También dijo que los castigos arancelarios no son la vía para resolver los problemas, como ha sugerido Donald Trump. Según Sheinbaum solo es el diálogo el camino adecuado para detener problemas como la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos y el tráfico ilegal de drogas, principalmente el fentanilo, que se cobra decenas de miles de vidas cada año en el país norteamericano. México acusa de "calumnias" a la Casa BlancaLa presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó categóricamente las acusaciones de la Administración Trump acerca de que las autoridades mexicanas están coludidas con la delincuencia organizada y el narcotráfico. "Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año", agregó. La mandataria también dijo que Washington podría contribuir mucho más al combate al narcotráfico si emprendiera campañas masivas contra las adicciones en su territorio. "[El Gobierno de Estados Unidos] podría cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica", señaló Sheinbaum. En ese sentido, recordó que México ha asegurado, en cuatro meses, más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo, y detenido a más de 10.000 personas vinculadas a los cárteles de la droga.

https://noticiaslatam.lat/20250201/trump-anuncia-oficialmente-aranceles-contra-mexico-canada-y-china-1160931730.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, donald trump, claudia sheinbaum, comercio, 📈 mercados y finanzas, aranceles