https://noticiaslatam.lat/20250202/el-aumento-de-las-muertes-de-mercenarios-es-una-indicacion-de-un-colapso-de-las-ffaa-de-ucrania-1160929872.html

El aumento de las muertes de mercenarios es "una indicación de un colapso de las FFAA de Ucrania"

El aumento de las muertes de mercenarios es "una indicación de un colapso de las FFAA de Ucrania"

Sputnik Mundo

Después de haber perdido decenas de miles de sus mejores tropas en ataques temerarios, Ucrania se ha vuelto cada vez más dependiente de los mercenarios para... 02.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-02T12:03+0000

2025-02-02T12:03+0000

2025-02-02T12:03+0000

defensa

fuerzas armadas de ucrania

ucrania

donald trump

🌍 europa

rusia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

mercenarios

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/06/1146335988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b947088026f9f89367672e5e76990eb.jpg

En sus palabras, un aumento de las bajas entre estos mercenarios es un "hecho natural" que sirve como "una indicación de un lento y realmente creciente colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania", señala el experto.Para Rasmussen, a diferencia de su predecesor, el Gobierno de Joe Biden, la Administración Trump parece estar adquiriendo un "sentido de realismo" con respecto a la forma en que se desarrolla el conflicto ucraniano.La narrativa de los medios de comunicación occidentales ha pasado de celebrar prácticamente todo lo que hace Kiev a una evaluación aleccionadora del creciente número de bajas y deserciones en el Ejército ucraniano. Esto puede ser un intento de moldear la opinión pública, ya que Washington podría estar considerando abandonar Ucrania por completo o pasar la carga de apoyar a Kiev a otra persona, agrega."Tal vez tratar de cerrarla o tal vez simplemente pasar el proyecto de Ucrania a Europa y decir, encárgate tú, es tu problema. Así que creo que Estados Unidos está intentando salir de la situación", indica el exmilitar.A finales de diciembre, Trump afirmó que el conflicto de Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden. Además, como candidato presidencial, el republicano reiteró que, si era reelegido, resolvería el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró el 21 de enero que el presidente no había puesto en práctica sus planes porque requería "un duro esfuerzo de diplomacia".Más aún, desde Rusia han manifestado en repetidas ocasiones que Moscú está abierta al diálogo con la nueva Administración estadounidense sobre el conflicto ucraniano, pero el objetivo del acuerdo debe ser la paz a largo plazo y no una breve tregua.

https://noticiaslatam.lat/20250102/les-lavan-el-cerebro-mercenario-britanico-indica-que-cientos-de-colombianos-luchan-por-ucrania-1160188821.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

fuerzas armadas de ucrania, ucrania, donald trump, 🌍 europa, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mercenarios