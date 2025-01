https://noticiaslatam.lat/20250128/venezuela-consolida-la-procuracion-de-la-seguridad-ciudadana-con-golpe-al-tren-de-aragua-1160820608.html

Venezuela consolida la procuración de la seguridad ciudadana con golpe al Tren de Aragua

28.01.2025

En específico, el Gobierno ha logrado el desmantelamiento de una de las organizaciones criminales más lacerantes de la región: el Tren de Aragua. En entrevista para Sputnik, el sociólogo y experto en psicología social, Jesús Machado, profundizó en el peso del Tren de Aragua, las implicaciones de su desarticulación y las razones detrás de la reducción de la criminalidad en Venezuela.De estructura local a fenómeno transnacionalMachado explica que el Tren de Aragua surgió en el estado gracias al cual fue denominado, ubicado en el centro-norte de Venezuela. El grupo cometió prácticas extorsivas, secuestros, robos y homicidios dirigidos contra empresas y trabajadores de una red ferroviaria que se construía en la región entre 2007 y 2010.El experto especifica su génesis ha sido ubicado en el Centro Penitenciario de Aragua, popularmente conocido como la cárcel de Tocorón, desde donde coordinaban sus actividades delictivas.Esta estructura incluía al "Pran" (jefe de la organización), los "Luceros" (miembros cercanos al Pran) y los "Carros" (encargados de tareas específicas). Con el tiempo, algunos miembros de esta estructura criminal emigraron a otros países de América Latina, llevando consigo sus prácticas delictivas y reproduciendo su accionar en naciones como Chile, Perú y Colombia.El sociólogo destacó que el Estado venezolano logró desarticular esta organización en dos etapas clave: en 2021, con la detención de algunos de sus líderes, y en septiembre de 2023, cuando se recuperó el control total del penal de Tocorón, su principal base de operaciones. "Esto redundó en mayores niveles de seguridad ciudadana para Venezuela", afirmó Machado.Reducción en la incidencia delictivaSegún informó este mes la Fiscalía General de Venezuela, el Tren de Aragua fue desmantelado tras una operación coordinada que llevó a la captura de sus principales líderes y la recuperación del control del penal de Tocorón, su principal centro de operaciones. Esta acción, implementada en septiembre de 2023, marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país.La Fiscalía destacó que la desarticulación de esta banda no solo impactó positivamente en la seguridad interna, sino que también contribuyó a debilitar su influencia en otros países de la región donde operaba.Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), aseguró que los delitos en Venezuela han disminuido significativamente en 2024.En declaraciones recogidas por la televisión de noticias Venezolana de Televisión, Rico afirmó que los índices de criminalidad han alcanzado niveles históricamente bajos, gracias a las políticas de seguridad implementadas por el Estado. "Hemos logrado reducir los homicidios, los secuestros y otros delitos graves en comparación con años anteriores", señaló.Criminalización de la migración venezolanaPor otra parte, el sociólogo Machado destaca que las declaraciones del ahora presidente Donald Trump, respecto a que Venezuela había "exportado" criminales a Estados Unidos forman parte de una estrategia política más amplia destinada a estigmatizar a la migración venezolana y justificar medidas represivas contra el país suramericano.El sociólogo también criticó la simplificación de una realidad compleja, en la que se atribuye la criminalidad de un país a otro sin considerar las causas estructurales de la violencia. Además, sostuvo que dicha postura solo pretende desviar la atención de los problemas internos de la nación norteamericana."Los lamentables tiroteos en los centros educativos y otros lugares públicos han sido protagonizados casi en su totalidad por ciudadanos norteamericanos", recordó.Por otra parte, ante el retorno de miles de migrantes venezolanos a su país, Machado destacó la importancia . "Es posible que la criminalidad haya 'mutado en sus estructuras, operaciones y expresiones", concluyó Machado, destacando la necesidad de mantener continua evaluación de este fenómeno en el futuro.icó y destacó iniciativas como el "Plan Vuelta a la Patria", que facilita el regreso de los connacionales y su reintegración a la sociedad venezolana.Respecto a la prevención del crimen, Machado resaltó los avances en materia de seguridad ciudadana, incluyendo el reordenamiento de la actuación policial, la incorporación comunitaria a los planes de seguridad territorial y la implementación de programas de prevención social dirigidos a jóvenes y adolescentes. "Se ha avanzado mucho en los procesos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana", afirmó, aunque advirtió que esto no garantiza la no aparición de nuevas estructuras criminales.Se requieren esfuerzos continuosPara Machado quizá lo que más hay que resaltar es el hecho de cómo Venezuela ha logrado reducir sus índices de criminalidad a niveles históricamente bajos, a pesar de las dificultades económicas. Según el experto, esto se debe a un conjunto de medidas implementadas por el Estado para prevenir la proliferación de nuevas bandas criminales y fortalecer la seguridad ciudadana.Sin embargo, el sociólogo advirtió que se necesitan esfuerzos continuos para mantener y mejorar estos logros. "Es posible que la criminalidad haya 'mutado' en sus estructuras, operaciones y expresiones", concluyó Machado, destacando la necesidad de mantener continua evaluación de este fenómeno en el futuro.

