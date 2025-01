https://noticiaslatam.lat/20250123/escudo-bolivariano-2025-venezuela-demuestra-su-capacidad-de-defensa-integral-ante-posibles-amenazas-1160683713.html

Escudo Bolivariano 2025: Venezuela demuestra su capacidad de defensa integral ante posibles amenazas

Escudo Bolivariano 2025: Venezuela demuestra su capacidad de defensa integral ante posibles amenazas

Sputnik Mundo

El presidente Nicolás Maduro encabezó este 22 de enero la décima edición del ejercicio popular, militar y policial "Escudo Bolivariano 2025", una demostración... 23.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-23T04:12+0000

2025-01-23T04:12+0000

2025-01-23T04:40+0000

américa latina

seguridad

nicolás maduro

venezuela

bolivia

colombia

esequibo

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160684727_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a256045c595087ba051d506ddc64257d.jpg

El mandatario explicó que ese ejercicio "debe ser el más completo y perfecto desde el punto de vista de la defensa del territorio" y añadió: "Si quieres la paz, constrúyela; [...] si quieres la paz, defiéndela; si quieres la paz, presérvala".Según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Hernández Lárez, en este despliegue participan 150.000 soldados en 290 operaciones estratégicas, empleando "159 medios navales, 50 medios aéreos y 250 vehículos militares pesados (incluyendo tanques y artillería)".El doctor en Seguridad de la Nación, Rafael Braca Tovar, comentó en diálogo con Sputnik que estos ejercicios militares "han sido una figura de praxis mundial y que ha acompañado a los grandes cuerpos castrenses a lo largo de la historia". Sin embargo, resaltó que en el caso de Venezuela, el contexto de asedio y las estrategias de guerra no convencional han modificado las lógicas tradicionales, imprimiendo un carácter único a dichas prácticas.La defensa integral de la naciónEl "Escudo Bolivariano 2025" no solamente representa un ensayo a gran escala de maniobras militares, sino también la consolidación de un modelo de defensa que trasciende las fronteras de lo tradicional. El especialista señala que en esta doctrina de defensa bolivariana, el pueblo juega un papel crucial, articulándose con las unidades militares y los órganos de seguridad ciudadana. Esto, según Braca Tovar, permite una interoperabilidad sin precedentes que optimiza las diferentes fases y tácticas."Este ejercicio popular, militar y policial se ejecuta con un nivel excepcional en lo estratégico, operacional y táctico, mostrando la interoperabilidad entre pueblo organizado, unidades militares y órganos de seguridad ciudadana", añadió.La seguridad integral como concepto transversalBraca Tovar subrayó que la seguridad y la defensa integral son conceptos complementarios que confluyen hacia un mismo objetivo: la protección de los intereses y objetivos nacionales. Este modelo, que integra a la sociedad civil con las Fuerzas Armadas, se distancia de paradigmas teóricos tradicionales para centrarse en la "filosofía de la praxis". "No se trata de introducir de contrabando un modelo por otro, sino de recuperar el alma de la 'filosofía de la praxis', aplicándola a un tema específico: la Seguridad Nacional", enfatiza.Amenazas multifacéticasBraca Tovar detalló que el país latinoamericano, debido a su posición geográfica privilegiada, enfrenta riesgos asociados a su franja costera rica en recursos petroleros, disputas fronterizas como la del Esequibo y la seguridad de las vías de acceso marítimo a través del Caribe.Además, mencionó que el crimen organizado transnacional y las prácticas de naturaleza terrorista también representan amenazas latentes.Una de las mayores preocupaciones en materia de seguridad es la situación fronteriza con Colombia, un país que alberga más de nueve bases militares estadounidenses y donde se ha denunciado la planificación de operaciones desestabilizadoras contra Venezuela."No cabe la menor duda que el resguardo fronterizo con Colombia debe hacerse bajo un despliegue militar venezolano de alta escala", afirmó el especialista.Según el especialista, la frontera no solo es un límite físico, sino también simbólico, representando la máxima expresión territorial del poder político. En este sentido, consideró que una política congruente de seguridad fronteriza entre Estados podría generar mayores beneficios mutuos.El experto también abordó la complejidad de la controversia territorial con Guyana por el Esequibo, destacando que las actuaciones diplomáticas y jurídicas son esenciales para preservar la soberanía venezolana."El camino que actualmente está tomando la controversia territorial entre Venezuela y Guayana Esequiba es peligroso y Venezuela debe promover las actuaciones de orden diplomático, jurídico, político y militar que conlleven a preservar la soberanía de sus espacios", afirmó.Éxitos en la lucha contra el crimen organizadoEl experto reflexionó que el país suramericano se mantiene invulnerable debido a un enfoque de seguridad claro en la praxis, adaptado a las particularidades del contexto venezolano y que no es un concepto estático, sino "una construcción dinámica que exige estrategias flexibles y efectivas".Muestra de ello, dijo, lo representan no solo los ejercicios "Escudo Bolivariano" sino la desarticulación de más del 92% de las bandas criminales. Braca Tovar atribuyó estos éxitos al aumento de los operativos de seguridad ciudadana.

https://noticiaslatam.lat/20250122/parlamento-de-venezuela-declara-enemigos-publicos-a-los-exmandatarios-colombianos-uribe-y-duque-1160653991.html

https://noticiaslatam.lat/20250110/las-fuerzas-armadas-de-venezuela-ratifican-su-lealtad-a-nicolas-maduro-1160374823.html

https://noticiaslatam.lat/20250122/maduro-pide-por-la-paz-de-colombia-y-reitera-el-apoyo-humanitario-a-desplazados-por-el-conflicto-1160667932.html

venezuela

bolivia

colombia

esequibo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

seguridad, nicolás maduro, venezuela, bolivia, colombia, esequibo, 💬 opinión y análisis