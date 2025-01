https://noticiaslatam.lat/20250124/la-oposicion-no-tiene-mas-remedio-que-participar-venezuela-se-alista-para-comicios-del-2025-1160717845.html

"La oposición no tiene más remedio que participar": Venezuela se alista para comicios del 2025

"La oposición no tiene más remedio que participar": Venezuela se alista para comicios del 2025

Sputnik Mundo

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se prepara para los nueve eventos electorales que se realizarán en Venezuela en 2025, situación que... 24.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-24T13:00+0000

2025-01-24T13:00+0000

2025-01-24T13:00+0000

américa latina

política

diosdado cabello

venezuela

caracas

partido socialista unido de venezuela (psuv)

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/18/1160717688_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f05d257aacfea27472f46d4bb971400b.jpg

"Quien sí está listo para las elecciones es el Partido Socialista Unido de Venezuela", sentenció Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la organización política oficialista, durante una rueda de prensa reciente en Caracas.El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado un calendario histórico: consultas al poder popular, elecciones municipales, regionales, parlamentarias y otros comicios que pondrán a prueba las capacidades organizativas y políticas de los partidos opositores en medio de un contexto marcado por la polarización y las tensiones internas.En entrevista para Sputnik, el analista político Enrique Ochoa Antich comentó el desafiante panorama para la oposición y destacó tanto sus oportunidades como sus limitaciones en el marco de estas elecciones. De igual forma, el diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, José Gregorio Correa, ofreció su perspectiva complementaria en torno a la necesidad de unidad y diálogo en la oposición.Un mosaico fragmentadoOchoa Antich reflexiona sobre las dos grandes corrientes que han caracterizado a la oposición venezolana desde la irrupción del chavismo."La oposición venezolana siempre ha tenido, básicamente, dos corrientes fundamentales: una extremista, de derecha, asociada con Estados Unidos, y otra democrática, que ha buscado siempre la victoria por la vía electoral", explicó.José Gregorio Correa coincide con esta caracterización: "La oposición venezolana no es un grupo homogéneo".Para ambos analistas, esta falta de homogeneidad ha definido los aciertos y fracasos de la oposición en las últimas dos décadas. Ochoa Antich señala que la primera corriente, caracterizada por la radicalidad, ha debilitado la capacidad de presentar una alternativa viable y unificada frente al chavismo. Por su parte, Correa enfatiza: "Cuando usted le ofrece a un Gobierno que lo va a meter preso, que lo espera en la cárcel, que lo espera en La Haya, lo que ha hecho es unirlo"."La oposición no tiene más remedio que participar""La oposición no tiene más remedio que participar", afirmó Ochoa Antich. Por su parte, José Gregorio Correa refuerza esta idea con un llamado enfático a la participación electoral.Según ambos analistas, la participación en estos comicios es fundamental para evitar que el PSUV consolide su presencia a nivel regional y local. Ochoa Antich añadió: "Concentrando el voto opositor se pueden ganar muchas gobernaciones y alcaldías. Aunque la oposición se encuentra en una situación difícil, hay espacios que aún pueden ser conquistados".Consensos, necesarios para el paísEn su análisis, Ochoa Antich destacó la importancia de construir consensos nacionales que permitan garantizar una convivencia pacífica y sostenible en Venezuela. "Solo con el consenso, incluso con un cogobierno que incluya sectores del chavismo y de la oposición, se podrá sacar al país adelante", afirmó. Para el analista, experiencias internacionales como las transiciones en Chile y Sudáfrica pueden servir de referencia para Venezuela.José Gregorio Correa complementa esta visión al enfatizar que "nosotros tenemos que ofrecer que un modelo de país tiene que estar enmarcado dentro del diálogo. Para poder sacar este país adelante, no necesitamos que el Gobierno lo haga solo ni nosotros tampoco. Tiene que haber una solución de los problemas con el diálogo y el entendimiento".Ambos coinciden en que el consenso debe construirse sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de las diferencias ideológicas y políticas. "El consenso significa construir un camino común basado en la inclusión y el respeto mutuo. Solo así podremos superar las divisiones que han marcado la historia reciente de Venezuela", señaló Ochoa Antich."Dejar atrás las divisiones"Uno de los aspectos que más requieren atención para Ochoa Antich es el sentir de la población con respecto a la esfera política. Correa, por su parte, se pronunció respecto a la atención de distintas demandas dentro del seno social que demandan la labor gubernamental.Ochoa Antich concluye con una propuesta concreta: "La oposición debe concentrarse en participar y votar, dejar atrás las divisiones y errores del pasado, y trabajar en la construcción de una alternativa democrática".José Gregorio Correa reforzó este mensaje destacando la importancia de evitar los errores del pasado. "En el 2015 fuimos mayoría, pero perdimos una gran oportunidad porque quienes dirigían ese proceso dijeron que a los seis meses el gobierno se iba. Eso lo único que hizo fue fortalecer al gobierno. Hoy estamos en mejores condiciones de llamar a la participación y trabajar por candidaturas unitarias", concluyó el diputado.

https://noticiaslatam.lat/20250123/escudo-bolivariano-2025-venezuela-demuestra-su-capacidad-de-defensa-integral-ante-posibles-amenazas-1160683713.html

https://noticiaslatam.lat/20250122/maduro-pide-por-la-paz-de-colombia-y-reitera-el-apoyo-humanitario-a-desplazados-por-el-conflicto-1160667932.html

venezuela

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, diosdado cabello, venezuela, caracas, partido socialista unido de venezuela (psuv), consejo nacional electoral de venezuela (cne), 💬 opinión y análisis