¿Podría Ucrania resistir hasta el inicio de las negociaciones entre Putin y Trump?

¿Podría Ucrania resistir hasta el inicio de las negociaciones entre Putin y Trump?

Es posible que Kiev no resista hasta las negociaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, señaló el experto... 26.01.2025, Sputnik Mundo

El experto no descartó que pronto pueda comenzar el pánico en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas.A finales de diciembre, Trump afirmó que el conflicto de Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden. Además, como candidato presidencial, el republicano reiteró que, si era reelegido, resolvería el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el 21 de enero que el presidente no había puesto en práctica sus planes porque requería "un duro esfuerzo de diplomacia".Más aún, desde Rusia han manifestado en repetidas ocasiones que Moscú está abierta al diálogo con la nueva Administración estadounidense sobre el conflicto ucraniano, pero el objetivo del acuerdo debe ser la paz a largo plazo y no una breve tregua.

