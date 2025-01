https://noticiaslatam.lat/20250126/ni-mexico-ni-canada-eeuu-impone-aranceles-a-colombia-esto-es-lo-que-se-sabe-hasta-el-momento-1160777593.html

Ni México ni Canadá, EEUU impone aranceles a Colombia: esto es lo que se sabe hasta el momento

Ni México ni Canadá, EEUU impone aranceles a Colombia: esto es lo que se sabe hasta el momento

Sputnik Mundo

Las amenazas arancelarias de Donald Trump ya no son rumores. Sin embargo, no fueron Canadá ni México las víctimas, sino Colombia. ¿El motivo? Bogotá se negó a... 26.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-26T21:16+0000

2025-01-26T21:16+0000

2025-01-26T21:16+0000

colombia

eeuu

política

aranceles

sputnik explica

gustavo petro

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/01/11/1120420509_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_c88c50b60e6398ac080172017acb884b.jpg

El mensaje enseguida dio la vuelta al mundo, generando sorpresa e indignación en la nación latinoamericana, donde Petro recordó que "hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular". Por ello, el presidente colombiano llamó a estas personas a presentarse a las autoridades migratorias correspondientes para "regularizar su situación".Desde hace unos días, el Gobierno de Trump había informado sobre el comienzo de las deportaciones masivas de migrantes irregulares, algo que había prometido reiteradamente durante la campaña electoral que lo llevó a obtener el triunfo en los comicios residenciales de noviembre pasado frente a la demócrata Kamala Harris. El 25 de enero, Washington envió a México a 2.000 personas migrantes detenidas en territorio estadounidense por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según el republicano Trump, los flujos migratorios ilegales provenientes de México, Centro y Sudamérica son una "invasión".Dos de los vuelos con deportaciones masivas de parte de Estados Unidos estaban dirigidos, precisamente, a suelo colombiano. Pero Bogotá denegó el acceso. Inmediatamente después, Petro emitió el siguiente mensaje en redes sociales:Acto seguido, el mandatario estadounidense Donald Trump escribió lo siguiente en sus redes sociales: "Me acaban de informar de que dos vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, no han podido aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi Administración que tome inmediatamente las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas". Dichas medidas de Washington contra el país sudamericano son las siguientes, según Trump: "No me verán jamás quemando una bandera gringa"Tras su negativa a recibir los vuelos procedentes de Estados Unidos, Petro ordenó el uso del avión presidencial de su país para un "retorno digno" de los migrantes. Además, convocó a una reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para analiza la situación."Esta medida responde al compromiso del Gobierno de garantizar condiciones dignas. De ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano", añadió. Pese a las tensiones entre Washington y Bogotá, Petro aclaró que jamás lo verán quemar una bandera estadounidense y dio el siguiente mensaje en su red social X. De paso, el líder colombiano aprovechó para dedicar una canción del grupo mexicano Los Tigres del Norte a "quienes tienen su mentalidad colonizada": Gustavo Petro ha criticado en varias ocasiones las políticas colonizadoras no solo de Estados Unidos, sino de todo Occidente, incluyendo Europa. El presidente de Colombia ha dicho que el futuro está en la multipolaridad y en la participación activa del Sur Global en la gobernanza internacional. Hace unos días, expresó una dura crítica contra el Foro Económico Mundial de Davos: "Les disgusta que vaya a donde los más pobres, '¿para qué?', dicen. Pues vengo a donde los más pobres: a Haití, para construir humanidad. No quise ir a Davos, donde los más ricos, allí destruyen la humanidad", aseguró.

https://noticiaslatam.lat/20250124/petro-una-red-multinacional-debilita-a-haiti-para-traficar-drogas-y-armas-entre-colombia-y-eeuu-1160736466.html

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, eeuu, política, aranceles, gustavo petro, donald trump