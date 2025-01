https://noticiaslatam.lat/20250123/eeuu-no-es-el-principal-socio-de-america-latina-trump-desaira-a-una-region-diversificada-1160681554.html

"EEUU no es el principal socio de América Latina": Trump desaira a una región diversificada

"EEUU no es el principal socio de América Latina": Trump desaira a una región diversificada

Sputnik Mundo

Donald Trump se mostró despectivo en torno a la relación comercial que Estados Unidos mantendrá con América Latina: "No los necesitamos. Nos necesitan. Todos... 23.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-23T15:00+0000

2025-01-23T15:00+0000

2025-01-23T15:00+0000

economía

eeuu

donald trump

📈 mercados y finanzas

🌎 américa

méxico

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160682917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4469cbf28675443abfb9811a7cc0708a.jpg

Luego de tomar protesta como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de decretos y órdenes ejecutivas desde el Salón Oval de la Casa Blanca, en donde estuvo rodeado de medios de comunicación ante los cuales espetó que en América Latina "nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos", esto al ser cuestionado por una reportera brasileña sobre su relación con la región y con su país de origen. Sin embargo, ¿es cierta la afirmación del flamante presidente estadounidense?América Latina y su diversificaciónDe acuerdo con datos del Servicio de Investigaciones del Congreso de EEUU (CRS, por su sigla en inglés) publicados en marzo del 2024, el país norteamericano representa aproximadamente el 31% de las importaciones de mercancías de la región de América Latina y el Caribe y el 45% de sus exportaciones. "La mayor parte de este comercio se realiza con México, que representó el 77 % de las importaciones estadounidenses de la región y el 62% de las exportaciones estadounidenses a la región en 2023", señala el análisis.Aunque las cifras no son despreciables, el doctor en Economía por la Universidad de Mánchester, Moritz Cruz Blanco, destacó en entrevista con Sputnik que "si quitas a México, todo cambia en esta estadística (...) Por ejemplo, el mercado estadounidense para Brasil representa una parte pequeña porque apenas le exporta y ese es el país sudamericano más importante". El analista abundó que los países de Centro y Sudamérica tienen mercados diversificados, siento Brasil la principal potencia de la zona sur del continente, una nación que ha apostado por comerciar con los países de la región y China, principalmente. Las exportaciones de Brasil, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), son principalmente a China, nación a la cual le vende más del doble de bienes en comparación a EEUU. Durante 2024, dicho país latinoamericano elevó sus exportaciones a Singapur, España y Argentina. "Estos países tiene diversificados sus mercados, principalmente Brasil, que junto con México son las economías más grandes de América Latina", sentenció el analista.De acuerdo con Moritz Cruz, también es importante destacar que, quitando a México de la mesa, América Latina y el Caribe exportan principalmente alimento y materias primas, entre ellas el petróleo. El 12,6% de las exportaciones de Brasil en 2022, por ejemplo, consistieron de petróleo crudo, vendido principalmente a China (39%) y a EEUU (11,8%). En tanto, en el mismo año, el 38,9% de las exportaciones de Chile fueron a China, mientras que el 14% fueron a EEUU, siendo el cobre refinado lo más comprado por el país norteamericano, seguido de alimentos como el pescado, carne, uvas y vino. "Un mensaje más político"El doctor Cruz Blanco abundó que lo dicho por Trump es "un mensaje más político que económico", que sugiere que "quien no se alinee con Washington no verá tan fácil el acceso al mercado estadounidense, aunque esa batalla en Sudamérica, específicamente para Brasil, ya no es importante". Pero aunque el comercio con EEUU no representa la mayor relación comercial de la región latinoamericana y caribeña, lo cierto es que estos países sí se podrían ver afectados en sus divisas si su relación con la nación norteamericana se tensa. "Cuando te cierran la llave para tener divisas para financiar exportaciones, vas a tener problemas. Ese es el gran problema para el conjunto de países latinoamericanos", concluyó Moritz Cruz.

https://noticiaslatam.lat/20250122/no-los-necesitamos-declaraciones-de-trump-sobre-america-latina-contradicen-su-desaire-a-la-region-1160657838.html

https://noticiaslatam.lat/20250115/efecto-bumeran-si-trump-impone-aranceles-a-mexico-la-afectacion-seria-principalmente-para-eeuu-1160479047.html

https://noticiaslatam.lat/20250122/asuncion-de-donald-trump-expectativas-por-la-relacion-con-america-latina-1160673943.html

eeuu

🌎 américa

méxico

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

eeuu, donald trump, 📈 mercados y finanzas, 🌎 américa, méxico, brasil