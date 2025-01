https://noticiaslatam.lat/20250120/sheinbaum-insistira-a-trump-en-abrir-la-posibilidad-de-asilo-para-migrantes-desde-otras-naciones-1160615720.html

Sheinbaum insistirá a Trump en abrir la posibilidad de asilo para migrantes desde otras naciones

Sheinbaum insistirá a Trump en abrir la posibilidad de asilo para migrantes desde otras naciones

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que insistirá con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en abrir la posibilidad de asilo... 20.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-20T15:51+0000

2025-01-20T15:51+0000

2025-01-20T15:51+0000

américa latina

política

seguridad

claudia sheinbaum

donald trump

eeuu

méxico

joe biden

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/14/1160612675_187:172:1240:764_1920x0_80_0_0_8985c5eb77cf510b982ac072f3bf6877.jpg

La mandataria mexicana expresó también que, en caso de que se implementen los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), como se hizo durante el primer mandato de Trump (2017-2021), se posicionará en contra de la medida."Sería una decisión unilateral [de la Administración estadounidense], que contempla que quien quiera tener asilo en EEUU, no entre [a ese país], sino que espere [en otra nación]", agregó.Sheinbaum reiteró que buscará el diálogo con su futuro homólogo, quien este 20 de enero de 2025 asumirá formalmente el Poder Ejecutivo estadounidense, para llegar a un acuerdo en este y otros temas."Estamos esperando también no solo lo que vaya a decir el día de hoy, sino también las acciones que se vayan a desarrollar. Nuestro objetivo es, una vez que ya tome posesión, entrar en contacto con su equipo (...). Sabemos que habrá acuerdo en los distintos [intereses bilaterales]", acotó.Los comentarios de Sheinbaum son en respuesta a la propuesta de la gobernadora de Dakota del Sur (centro oeste), Kristi L. Noem, nominada por Trump como secretaria de Seguridad Nacional, quien declaró que buscará reinstalar una iniciativa que obligaba a que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras se resuelven sus casos."El presidente [Trump] y yo hemos hablado extensamente sobre esto y me asociaré al 100% con él para restablecer la política [del MPP] y asegurarme de que esté vigente", indicó en su audiencia de confirmación.Noem añadió que, en caso de ser electa en el cargo al que está postulada, cerraría desde el primer día el programa de entrada legal para migrantes llamado CBP One, que fue impulsado por la Administración del presidente saliente Joe Biden (2021-2025).El programa MPP, también llamado Permanecer en México, fue una política migratoria implementada en la primera presidencia de Trump que requería que los migrantes que buscaban asilo permanezcan en México hasta su fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración de EEUU.El Gobierno de Biden lanzó la aplicación CBP One el 12 de enero de 2023 como una herramienta gratuita dirigida a migrantes que se encuentren en suelo mexicano para programar una cita en los ocho puntos fronterizos dispuestos y optar por un permiso humanitario que les permita el ingreso legal a EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20250105/sheinbaum-a-mexico-se-le-respeta-porque-somos-un-pais-libre-1160240226.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, claudia sheinbaum, donald trump, eeuu, méxico, joe biden, migración