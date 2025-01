https://noticiaslatam.lat/20250117/candidata-de-trump-reactivara-programa-que-obliga-a-postulantes-de-asilo-a-estar-en-mexico-1160556977.html

Candidata de Trump reactivará programa que obliga a postulantes de asilo a estar en México

Candidata de Trump reactivará programa que obliga a postulantes de asilo a estar en México

MONTEVIDEO (Sputnik) — La gobernadora de Dakota del Sur (centro oeste), Kristi L. Noem, elegida por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, como secretaria

"El presidente y yo hemos hablado extensamente sobre esto y me asociaré al 100% con él para restablecer la política de Permanecer en México y asegurarme de que esté vigente", apuntó Noem en su audiencia de confirmación.Por otro lado, afirmó que si era confirmada, cerraría desde el primer día el programa de entrada legal para migrantes llamado CBP One, que fue impulsado por la administración de Joe Biden. Asimismo, aseguró que la nueva administración dará prioridad a la deportación de inmigrantes que cometieron delitos, citando datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre más de 662.000 personas condenadas o acusadas."Esa es una de las razones por las que hoy el pueblo estadounidense ha perdido la confianza", añadió. El programa Permanecer en México fue una política migratoria implementada en la primera presidencia de Trump (2017-2021) que requería que los migrantes que buscaban asilo permanezcan en México hasta su fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración de EEUU. El Gobierno de Biden lanzó la aplicación CBP One el 12 de enero de 2023 como una herramienta gratuita dirigida a migrantes que se encuentren en México para programar una cita en los ocho puntos fronterizos dispuestos y optar por un permiso humanitario que les permita el ingreso legal a EEUU.De acuerdo a cifras oficiales, más de 170.000 personas programaron con éxito una cita. El 13 de noviembre, Trump, quien asumirá en su cargo el 20 de enero, confirmó que nombró a Noem como su secretaria de Seguridad Nacional y aseguró que ella fue la primera gobernadora en enviar soldados de la Guardia Nacional para ayudar al estado de Texas a combatir la crisis fronteriza que achacó a la Administración de Biden.

