¿Qué condiciones de la solución del conflicto ucraniano serían un desastre para Trump?

Sputnik Mundo

Si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no logra llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania, su reputación quedará... 18.01.2025, Sputnik Mundo

"Si los ucranianos son derrotados y el conflicto se congela, será un desastre para Trump porque parecerá que ha perdido la guerra", explicó el analista.El experto también expresó su plena confianza en que, a pesar de todas las especulaciones que rodean el final del conflicto ucraniano, el futuro jefe de la Casa Blanca solo tiene dos opciones: aceptar todas las demandas de Rusia y firmar un acuerdo de paz o continuar la guerra que EEUU y Occidente perderán junto con Kiev.Además, el profesor cree que la propia Ucrania no tendrá más remedio que aceptar las exigencias de Moscú, incluso a pesar de las "dificultades políticas" asociadas a ello. Sostiene que Occidente debe aceptar la mayoría de las condiciones de Vladímir Putin, no tiene otra opción porque está perdiendo en el campo de batalla.Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.De acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia lleva 30 años intentando llegar a un acuerdo con la OTAN sobre los principios de seguridad en Europa, pero en respuesta se ha enfrentado a engaños y mentiras cínicas o a intentos de presión y chantaje, mientras que esa alianza bélica, a pesar de las protestas de Moscú, no deja de expandirse y acercarse a las fronteras rusas.Por otra parte, Rusia considera que la ayuda militar a Ucrania obstaculiza el arreglo pacífico del conflicto, implicando directamente a los países de la OTAN en el mismo. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que el bloque está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su Ejército una vez cruzada la frontera.EEUU y la OTAN, en palabras del canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

