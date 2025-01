https://noticiaslatam.lat/20250115/hoja-de-ruta-para-el-futuro-proximo-tratado-ruso-irani-abarca-todos-los-aspectos-de-cooperacion-1160491121.html

"Hoja de ruta para el futuro": próximo tratado ruso-iraní abarca todos los aspectos de cooperación

"Hoja de ruta para el futuro": próximo tratado ruso-iraní abarca todos los aspectos de cooperación

TEHERÁN (Sputnik) — El futuro tratado de asociación integral entre Rusia e Irán abarca todos los ámbitos de cooperación bilateral, adelantó en un artículo para... 15.01.2025

Según el ministro, el documento presta especial atención a las áreas de "cooperación económica; tecnología y ciencia; cultura y turismo y mejoramiento de los lazos humanitarios". En cuanto a la cooperación bilateral en el ámbito de defensa, en palabras del canciller iraní, no amenaza a nadie.Añadió que Irán y Rusia "tienen una valiosa experiencia en la lucha contra el terrorismo y el extremismo", así que su cooperación en este ámbito "no solo redunda en interés de los dos países, sino también contribuye a la paz en todo el mundo".Rusia e Irán tienen previsto firmar un tratado de asociación integral el próximo 17 de enero, durante la visita del presidente iraní, Masud Pezeshkián, a Moscú. El 14 de enero, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, también aseguró que el tratado en cuestión entre los dos países no está dirigido contra terceros países. A su vez, el embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, avanzó el 13 de enero que ese acuerdo, de 47 artículos, elevará a un nuevo nivel la cooperación bilateral en todos los ámbitos. El pasado 19 de junio, Rusia firmó un tratado de asociación estratégica integral con Corea del Norte. El artículo 4 de ese documento, que entró en vigor el 4 de diciembre, estipula que si una parte sufre una agresión armada, la otra debe proporcionarle inmediatamente asistencia militar y de otro tipo, de conformidad con la Carta de la ONU y las leyes nacionales.

