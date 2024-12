https://noticiaslatam.lat/20241218/las-autoridades-de-bolivia-van-detras-de-evo-morales-es-posible-su-detencion-1159851123.html

Las autoridades de Bolivia van detrás de Evo Morales: ¿es posible su detención?

Las autoridades de Bolivia van detrás de Evo Morales: ¿es posible su detención?

Aunque la orden de aprehensión fue emitida hace dos meses, los uniformados no pueden acercarse al expresidente, quien está recluido en el Trópico de Cochabamba...

Según la Fiscalía de Tarija, la orden de aprehensión contra Evo Morales fue emitida el pasado 16 de octubre, cuando el país estaba parado por los bloqueos nacionales que impulsaron los seguidores del expresidente. En los dos últimos meses, la Policía boliviana no pudo detenerlo por los riesgos que implicaría esta operación para los uniformados y para quienes lo protegen en la población de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.Este 17 de diciembre, Morales participó de un encuentro de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), en Lauca Ñ. Esta es la región del país donde tiene mayor poder político.Morales está acusado por el delito de trata de personas, a raíz de una relación que habría tenido con una menor de edad en 2015, cuando era presidente, con quien habrían tenido una hija en 2016. Para el expresidente se trata de otro caso de lawfare, que ya padecieron líderes de Sudamérica como la expresidenta Cristina Kirchner, en Argentina, y el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil."El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano; haber expulsado al embajador de EEUU y sus agencias saqueadoras y represoras", publicó Morales en su cuenta de la red social X.Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se cumplirá con la orden de aprehensión. La Fiscalía propone que pase seis meses en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones."La Policía boliviana siempre ha demostrado su profesionalismo, su capacitación en todas las tareas que se le han encomendado, y creemos que tiene todas las aptitudes y capacidades necesarias para cumplir con su trabajo", dijo el ministro en conferencia de prensa.Para Gery García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) no se puede hablar de lawfare en este caso: "Hay que tomar en cuenta que son delitos personales. Él sabe muy bien que no puede evadir la ley. Tiene que asumir su legítima defensa y responder a las pruebas que tiene la Fiscalía", dijo a Sputnik.La Fiscalía de Tarija comentó que en los dos últimos meses se había mantenido en secreto el mandamiento de aprehensión, para no empeorar el conflicto social que se vivió en octubre pasado, cuando se mantuvieron bloqueos en todo el país durante 24 días.El dirigente recordó que hacia el final de la protesta de los seguidores de Morales, el pasado 1° de noviembre, tomaron varios cuarteles militares en el Trópico de Cochabamba: "Han tomado como rehenes a hermanos militares y policías, hubo robo de armamento militar. Pero aunque Morales se esté resguardando allí, sabemos que la mitad de las organizaciones de la región ya no quieren más conflicto. Por eso creo que no va a tener otro recurso que presentarse ante la justicia", consideró García.El cambio de la presidenciaEn noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó quitar a Morales de la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de 27 años. El cargo recayó en un dirigente campesino de Cochabamba, Grover García, afín al Gobierno de Luis Arce.Pero Morales y sus seguidores declararon que se postularán a las elecciones de 2025 con otra sigla política, en caso de que no puedan hacerlo con el MAS.Una reciente sentencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en coincidencia con el TCP, estableció que el expresidente ya no puede postularse a más mandatos, ya que ningún ciudadano puede estar al frente de más de dos gestiones presidenciales, ya sean continuas o discontinuas."Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos", se lamentó Morales en sus redes sociales. Y agregó: "El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme".Durante los 24 días de bloqueo, Morales denunció un ataque a la camioneta en la que viajaba por el trópico cochabambino. Finalmente el Gobierno de Arce reconoció que se trataba de un operativo antidrogas, del cual el vehículo en el que estaba el expresidente habría escapado. Al final este incidente se diluyó entre acusaciones cruzadas.Lejos de la candidaturaEmilio Rodas fue viceministro de Régimen Interior durante los gobiernos de Morales y también en el de Arce. Pero ante la actual coyuntura tomó partido por el expresidente. En diálogo con Sputnik, evaluó que el avance del proceso por trata de personas tiene por objetivo mantenerlo alejado de una eventual candidatura en 2025."La denuncia se está usando como un instrumento para inmovilizarlo a Morales. No puede desplazarse de Lauca Ñ", dijo Rodas. Para él, el expresidente "estaba generando un proceso de acumulación política muy fuerte, que se demostró con la marcha de Caracollo a La Paz", en septiembre pasado.

