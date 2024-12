https://noticiaslatam.lat/20241220/el-nuevo-blindado-8x8-dragon-brilla-por-su-ausencia-el-gran-fiasco-de-la-industria-militar-espanola-1159923624.html

El nuevo blindado 8x8 Dragón brilla por su ausencia: el gran fiasco de la industria militar española

Pese al incremento de las capacidades ordenadas por la OTAN, el principal proyecto del Ejército de Tierra de España está totalmente atascado. Retrasos enormes... 20.12.2024, Sputnik Mundo

Se confirman los peores presagios en torno al suministro de los nuevos vehículos de combate sobre ruedas (VCR), los 8x8 Dragón. Diversos problemas con los prototipos, retrasos continuos y graves fallos técnicos en las primeras unidades fabricadas caracterizan los reiterados incumplimientos del consorcio de empresas encargado de su construcción, Tess Defense.Con una adjudicación de los contratos revestida de polémica (algunos fueron otorgados sin concurso público), el programa para desarrollar estos blindados sobre ocho ruedas estaba dotado inicialmente de 2.100 millones de euros, a los que después hubo que agregar otros 420 millones más. Se trata del segundo mayor encargo del Ministerio de Defensa de la historia tras el programa de las fragatas F-100 y el más importante para el Ejército de Tierra. Con una proyección total de 998 unidades, estaba previsto suministrar de forma progresiva unas 348 antes de 2027.Pero nada de esto ha sucedido. Desde su puesta en marcha en 2020, el programa ha sido incapaz de entregar siquiera una sola unidad operativa. Eran 92 las previstas para 2024. Pero solo hay siete prototipos de la versión para zapadores y cinco demostradores, suministrados en diciembre de 2022. Como en 2021 no entraron en servicio las primeras 13 unidades, el Ministerio de Defensa de España, con tal de no demorar más los plazos, dio luz verde a la fabricación en serie sin haber dado el visto bueno a los prototipos. La decisión entrañaba un riesgo que posteriormente se ha revelado fatal.Pero todas estas empresas acumulan fallos graves que afectan al desarrollo del VCR 8x8 Dragón, producto de que muchas tecnologías están inmaduras. La transmisión no funciona con el motor Scania. La torreta del vehículo, equipada con un cañón de 30 mm, no acaba de estar integrada con el resto de sistemas y todavía no se ha probado. Hay defectos en la polea bidireccional y también en el portón trasero. El vehículo aún no garantiza un kilometraje mínimo antes de que pueda sufrir alguna avería.Ante esta situación, el Ministerio de Defensa ha decidido imponer una fuerte multa a los fabricantes y ya se ha reunido con los consejeros delegados de Tess Defense. No se conoce la cuantía exacta ni tampoco si se satisfará mediante un desembolso en metálico o con otros trabajos como compensación.En cualquier caso, es previsible que la penalización sea muy superior a la impuesta en septiembre, cuando en el consorcio todavía no figuraba la empresa Escribano. Entonces ascendió a 9,1 millones de euros, el 10% del valor del contrato, y fue motivada por el retraso en la entrega de los prototipos donde debían probarse las tecnologías incorporadas en el vehículo.El jefe del proyecto dimiteAnte el cúmulo de fallos técnicos y demoras en los plazos, el jefe del Programa 8x8 dentro de la Dirección General de Armamento y Material, el coronel Vicente Infante, presentó su dimisión a principios de diciembre, según adelantó el portal especializado Infodefensa.Su salida del cargo se produce tras haber cumplido el plazo mínimo de permanencia en ese puesto. Pero Infante se había negado a firmar la entrega (ya de por sí retrasada) de un primer lote con 11 unidades del blindado, al entender que no cumplían los requisitos establecidos y no estaban aptos para su certificación. Meses antes, el proyecto había encajado otro golpe: el abandono de la versión para caballería del VCR 8x8 Dragón."Antes de que le hagan responsable a él, porque va a pasar a la reserva, el coronel Infante decide quitarse de en medio y así no tener que certificar lo pactado en los contratos", explica a Sputnik Juan A. Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, a quien le parece "evidente" que el proyecto, que se inició en 2010 y se pospuso en 2013 por falta de presupuesto, es un "fracaso absoluto".El consorcio Tess Defense, una Unión Temporal de Empresas (UTE), aúna lo "más granado del complejo militar-industrial español", en palabras de Aguilar, que lamenta que los 2.500 millones de euros con los que cuenta como financiación no hayan podido cumplir las expectativas, pese a ser un "presupuesto ampliado".¿Qué falla en el consorcio?Salta a la vista que la coordinación entre las empresas integrantes de Tess Defense deja mucho que desear. También han experimentado problemas de personal. En febrero de 2022, Santa Bárbara Sistemas despidió al 10% de su plantilla, 21 trabajadores pertenecientes a la línea de ensamblaje y montaje de los vehículos."Los fabricantes se culpan unos a otros, pero no han sido capaces de tener una comunicación fluida a falta de un interlocutor general", afirma el historiador Santiago Martínez, director del proyecto comunicacional Eureka News, especializado en temas de geopolítica. En conversación con Sputnik, Martínez apunta que la situación de caos en el consorcio se intentó solventar con un cambio en las titularidades.Al no haber un contratista principal responsable de los plazos y los requisitos, las responsabilidades se diluyeron. De ahí que el Estado intente tomar las riendas del proyecto mediante Indra. La incorporación al consorcio en 2024 de Escribano, una empresa sin experiencia previa en la fabricación de torretas armadas, provocó la inquietud de los parlamentarios en la Comisión de Defensa del Congreso."Es posible que haya faltado conocimiento y que sea el origen de todo el asunto", añade Aguilar. A su juicio, es evidente que no se ha "dimensionado bien" el proyecto y es posible que se careciera de alguna capacidad de ingeniería. No cabe explicar los fracasos por cuestiones logísticas, dada la procedencia nacional y occidental de todos los materiales y armamentos.Imagen dañadaEl desarrollo fracasado del proyecto de los VCR 8x8 Dragón es una mácula para la reputación de la industria militar española. De cara al exterior, puede contribuir a una pérdida de confianza "tanto en el mercado nacional como internacional", subraya S. Martínez, que además apunta el "riesgo de insolvencia" para las empresas afectadas."Si los problemas se acumulan, pueden enfrentar problemas de liquidez o pérdidas sostenidas que comprometan su estabilidad", afirma. Por extensión, los errores que han acompañado al proyecto evidencian "brechas" en el diseño de ingeniería y planificación. "Y esto puede situar a las empresas españolas en desventaja frente a competidores internacionales más avanzados o con mejor historial de ejecución".Cabe recordar que a mediados de noviembre, Noruega, que cuenta con fragatas F-100 de fabricación española (una de ellas ya hundida, tras un accidente) decidió no invitar a los astilleros Navantia para participar en el concurso internacional para construir otros cinco buques (Navantia proponía la nueva clase F-110)."No es la primera vez que un proyecto se retrasa. Por ejemplo, la empresa Cardama ha incumplido la entrega de dos patrulleras oceánicas que tenían que entregarse a Uruguay. Han costado 82,2 millones de euros y llevan un año de retraso. Y del submarino S-80, ya ni hablamos", añade Juan A. Aguilar, que valora como "lógicas" las presiones que desde el ámbito político "y del propio Ejército" puedan ahora suscitarse. "Porque la imagen de la industria queda muy deteriorada"."Porque los fiascos afectan la percepción global de la industria militar española como un todo. Y esto podría limitar su atractivo para colaboraciones internacionales o la participación en proyectos multinacionales clave", concluye.El contexto del fracasoLas tribulaciones en torno al desarrollo del blindado 8x8 Dragón acontecen en medio un incremento generalizado de los presupuestos de Defensa en la Unión Europea y la OTAN. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, exige incrementar el gasto nacional hasta un mínimo del 3% del PIB a costa de adelgazar las prestaciones del Estado del bienestar.Pero, paradójicamente, el complejo militar-industrial español, con más financiación que nunca, aparentemente no es capaz de responder a los compromisos. A tal situación se llega por dejar la defensa "en manos de los intereses empresariales" y también políticos "en función de los presupuestos", opina Aguilar. "Después llega Rutte con sus exigencias y nos damos cuenta de que nuestros sistemas de armas están obsoletos".El VCR Dragón, sobre ocho ruedas, está llamado sustituir a los BMR (Blindado Medio sobre Ruedas), a los vehículos de caballería VEC-M1 y a los TOA (Transporte de Oruga Acorazado) F113. Los blindados cazatanques Centauro de ocho ruedas siguen estando operativos, al igual que los VCI (Vehículo de Combate de Infantería) Pizarro. "Los 8x8 Dragón son necesarios porque vienen a sustituir a vehículos de los años 70 e incluso 60", especifica Aguilar.

