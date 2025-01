https://noticiaslatam.lat/20250115/la-situacion-de-ucrania-ha-cambiado-por-el-regreso-de-donald-trump-1160472635.html

"La situación de Ucrania ha cambiado por el regreso de Donald Trump"

Rusia está dispuesta a debatir las garantías de seguridad para Kiev, pero es necesario abordar cuestiones de mayor envergadura para llegar a un acuerdo, declaró el funcionario."Las amenazas en el flanco occidental, en nuestras fronteras occidentales, deben eliminarse como una de las principales causas [del conflicto]. Probablemente solo podrán eliminarse en el contexto de acuerdos más amplios", sentenció el canciller ruso. Al respecto, en entrevista con Sputnik, el analista internacional Carlos Manuel López Alvarado señaló que "la situación de Ucrania ha cambiado y no tanto por Ucrania mismo, sino por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos". De acuerdo con Lavrov, Moscú espera que la Administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, proponga iniciativas concretas sobre la resolución de la crisis ucraniana."El 2025 puede ser el año para llegar a una salida en el conflicto", consideró el experto mexicano.OTAN debilitada, "pero no va a desaparecer"Durante su conferencia de prensa, Lavrov recordó que Trump fue el primero de los políticos occidentales en admitir que la OTAN mentía a Rusia respecto a la no expansión del bloque hacia el Este. Según el canciller, la Alianza hizo exactamente lo que prometió que no haría."Trump lo dijo. Por primera vez, no solo un líder estadounidense, sino cualquier líder occidental, reconoció honestamente que los de la OTAN mintieron cuando firmaron numerosos documentos tanto con mi país como en el marco de la OSCE", enfatizó el ministro.Además, desde su campaña por la Presidencia, el político republicano criticó a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por la falta de pago de sus cuotas e, incluso, puso en duda la permanencia de EEUU en el bloque, condicionando la misma a que los países aliados salden sus deudas. Acorde con la óptima de Trump, la OTAN no aporta en materia de económica lo mismo que destina Estados Unidos al bloque, razón por la que el republicano "no va a seguir manteniendo a la OTAN de esa manera", consideró el experto. "Una Doctrina Monroe revitalizada"Si Trump busca hacer al país norteamericano "más grande", habrá que examinar cuidadosamente los métodos que va a utilizar, declaró Lavrov en referencia al eslogan electoral de Trump: Make America Great Again (MAGA, traducido como "Que EEUU vuelva a ser grande")."Si el señor Trump, al asumir el cargo de presidente, hace a EEUU aún más grande, habrá que analizar muy atentamente los métodos con los cuales se logrará ese objetivo", señaló el funcionario ruso. "Ucrania hipotecó su futuro"Durante su campaña electoral, Trump afirmó que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden. Al respecto, aseguró que, de ser reelegido, resolvería el asunto en 24 horas.Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas palabras como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día. "Yo creo que este 2025 va a haber una salida al conflicto porque Donald Trump se va a enfocar mucho en el continente americano. Para Donald Trump, América Latina es su zona de influencia natural, y eso le permite presentarse en este mundo multipolar con pies de plomo", consideró López Alvarado. "Pero el futuro de Ucrania pues está hipotecado", sentenció. El internacionalista agregó que Estados Unidos constantemente busca que los otros Estados dependan de la prosperidad y de la estabilidad del país "para poder continuar con esta política expansionista e imperialista y, sobre todo, seguir expandiendo los intereses de Washington en el globo".

