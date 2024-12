https://noticiaslatam.lat/20241209/trump-anuncia-la-condicion-para-que-eeuu-permanezca-en-la-otan-1159610294.html

Trump anuncia la condición para que EEUU permanezca en la OTAN

Trump anuncia la condición para que EEUU permanezca en la OTAN

El ganador de las presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el país permanecerá en la OTAN en el caso de que otros miembros de la alianza...

La cuestión de si EEUU permanecerá en la organización surgió durante la entrevista de Trump con NBC News.El 10 de febrero, durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, el político republicano criticó a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no pagan sus cuotas. En sus palabras, es necesario que los países miembros de la alianza destinen el 2% de su producto interior bruto (PIB) en defensa, como se han comprometido.Entre las iniciativas posibles en un segundo mandato, los aliados de Trump han discutido la posibilidad de reformar el bloque militar, de tal modo que sea "esencialmente una alianza de dos clases": a la primera pertenecerían los Estados que alcanzan los gastos en defensa, mientras que los que no lo hacen acabarían en la segunda clase.De esta manera, el infame artículo 5 sobre la defensa colectiva se aplicaría solo a las naciones de la primera categoría, destaca la publicación y agrega que otros aliados de Trump son partidarios de imponer nuevos aranceles a los países rezagados.Trump, que ya ocupó la presidencia de Estados Unidos desde las elecciones de 2016, ganó las elecciones que tuvieron lugar el 5 de noviembre. Se convirtió en el primer político del país desde el siglo XIX en regresar a la Casa Blanca después de una pausa de cuatro años. La victoria de Trump fue anunciada por todos los principales medios de comunicación involucrados en el recuento de votos: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC y CBS.

