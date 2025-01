https://noticiaslatam.lat/20250115/alemania-no-da-senales-para-retomar-las-adquisiciones-de-gas-a-traves-del-gasoducto-nord-stream-1160485423.html

Alemania no da señales para "retomar las adquisiciones de gas a través del gasoducto Nord Stream"

Alemania no da señales para "retomar las adquisiciones de gas a través del gasoducto Nord Stream"

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Alemania sigue sin dar señales de la posible reactivación de las operaciones del gasoducto Nord Stream para recibir gas natural desde Rusia... 15.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-15T07:23+0000

2025-01-15T07:23+0000

2025-01-15T07:40+0000

economía

alemania

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

nord stream 2

nord stream

rusia

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/0d/1140512343_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_02fce46d0c39b09d4f5d5a19f0d114d9.jpg

"Hasta la fecha no hemos recibido señales de la disposición de nuestros socios europeos, en particular de Alemania, de reanudar las adquisiciones de gas a través del gasoducto Nord Stream", comentó el diplomático a Sputnik.Alemania, otrora considerada la locomotora económica de Europa, está sacudida por la crisis que ha dejado en 2024 miles de empresas quebradas, según informes de la prensa local. Una crisis acentuada en particular por los elevados costos energéticos tras la interrupción de los suministros del gas procedente de Rusia por el gasoducto Nord Stream, que conecta directamente a los dos países por el fondo del mar Báltico. Antes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que Alemania tenía la posibilidad de seguir recibiendo gas natural por una de las cuatro líneas que no resultó dañada en el sabotaje de septiembre de 2022 contra esta infraestructura. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas bajo control de la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos. Una investigación periodística realizada por el prominente comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN. Citando fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional. Los preparativos para el sabotaje fueron coordinados por el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, quien convocó a un equipo interinstitucional para fraguar el plan, agregó el periodista de investigación. Según el comunicador, el sabotaje estadounidense a los gasoductos rusos es un tema tabú para los medios de comunicación dominantes de su país. Alemania, Dinamarca y Suecia se han negado a efectuar una investigación conjunta con Rusia de los sabotajes a los gasoductos.

https://noticiaslatam.lat/20250113/ofensiva-desde-dos-frentes-que-hay-detras-del-intento-de-ucrania-de-atacar-turkstream-1160437412.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream, rusia, 🌍 europa