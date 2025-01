https://noticiaslatam.lat/20250114/asesor-del-kremlin-asegura-que-rusia-no-renunciara-a-sus-nuevos-territorios-en-ningun-caso-1160468200.html

Asesor del Kremlin asegura que Rusia no renunciará a sus nuevos territorios en ningún caso

Asesor del Kremlin asegura que Rusia no renunciará a sus nuevos territorios en ningún caso

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no cederá sus nuevos territorios bajo ninguna circunstancia, aseguró el asesor del Kremlin para asuntos navales, Nikolái Pátrushev. 14.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-14T14:43+0000

2025-01-14T14:43+0000

2025-01-14T14:43+0000

defensa

nikolái pátrushev

ucrania

eeuu

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0a/02/1131094249_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_4b89d230200666c97cfc9718dd65428c.jpg

Agrego que la posición de Rusia respecto a Ucrania sigue siendo invariable, y subrayó la importancia de cumplir las tareas de la operación militar rusa encomendadas por el presidente, Vladímir Putin. "También es esencial que el mundo reconozca la incorporación a la Federación de Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Zaporozhie, Jersón, Crimea y Sebastópol, que, de acuerdo con nuestra Constitución, son parte inseparable de nuestro país", precisó. Además, el asesor enfatizó que el pueblo ucraniano sigue siendo cercano para los rusos, un pueblo hermano vinculado a Rusia por lazos centenarios. "Por mucho que los propagandistas de Kiev obsesionados con el 'ultranacionalismo ucraniano' intenten afirmar lo contrario. No nos es indiferente lo que sucede en Ucrania", afirmó. "No hay nada que hablar con Londres y Bruselas""Creo que las negociaciones sobre Ucrania deben llevarse a cabo entre Rusia y EEUU, sin participación de los otros países occidentales. No hay nada que hablar con Londres y Bruselas", manifestó.El funcionario señaló que el liderazgo de la Unión Europea perdió antes el derecho a hablar en nombre de muchos de sus miembros, "como Hungría, Eslovaquia, Austria, Rumanía y algunos otros países europeos interesados en la estabilidad de Europa y en adoptar una posición equilibrada con respecto a Rusia".Además, Pátrushev enfatizó que Moscú respeta las declaraciones del presidente electo de EEUU, Donald Trump, sobre cómo podría desarrollarse la situación en torno a Ucrania después de su investidura.En 2024, durante su campaña electoral, Trump afirmó que el conflicto ucraniano nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente de EEUU en lugar del mandatario saliente, Joe Biden, y agregó que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas palabras como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día.En junio pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Kiev, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20250107/trump-entiende-preocupacion-de-rusia-sobre-posible-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-1160289146.html

https://noticiaslatam.lat/20250114/lavrov-da-un-repaso-a-los-logros-de-la-diplomacia-rusa-en-2024-en-su-rueda-de-prensa-anual-1160430375.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nikolái pátrushev, ucrania, eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto