Los europeos creen que Musk "es el que realmente da miedo" a Europa

Los europeos creen que Musk "es el que realmente da miedo" a Europa

Altos cargos de la Unión Europea (UE) creen que varias de las ideas del presidente electo de EEUU, Donald Trump, como incorporar Groenlandia a EEUU, son "una... 11.01.2025, Sputnik Mundo

Por otra parte, lord Peter Ricketts, exasesor de seguridad nacional del Reino Unido, afirma que Trump está "todavía en la fase de campaña" de "perturbación, provocación, desestabilización" y que sus comentarios en las ruedas de prensa no deberían ser motivo de pánico.Asimismo, funcionarios y diplomáticos europeos subrayan que su equipo se atiene en gran medida a posiciones más convencionales en lo que respecta a las relaciones con la UE y sus Estados miembros, agrega."Algunos aliados de Trump advierten que no hay que dejarse llevar por los comentarios más extravagantes del presidente electo. Pero insisten en que la lección de la última semana es que los líderes necesitan encontrar una manera de comprometerse directamente con Trump, si no quieren encontrarse bajo una enorme presión de la nueva Administración", subraya el medio.Sin embargo, los europeos ven cierta complejidad en cómo tratar a Elon Musk y su injerencia en la política europea. La Administración del Bundestag (Parlamento federal alemán) abrió una investigación después de que el multimillonario expresara su apoyo al partido Alternativa para Alemania antes de las elecciones parlamentarias. Además, el CEO de Tesla explorará la posibilidad de destitución del primer ministro británico, Keir Starmer, antes de las próximas elecciones, según el medio.Trump afirmó desconocer las maniobras de Musk, pero señaló que "no era tan inusual" que el megadonante multimillonario influyera en las elecciones, señala la publicación.Algunos políticos europeos creen que la UE debe responder a la nueva Administración con ideas positivas para la relación transatlántica, resume el Financial Times.Anteriormente, Trump anunció que Elon Musk y el empresario Vivek Ramaswamy dirigirán el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante su segunda Presidencia. Además, The Washington Post calificó al CEO de Tesla de "presidente en la sombra" de Estados Unidos, tras su activa interferencia en el proceso de debate de un proyecto de ley para financiar el Gobierno federal.

