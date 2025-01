https://noticiaslatam.lat/20250109/musk-discute-con-sus-aliados-la-posibilidad-de-destituir-al-primer-ministro-britanico-1160328790.html

Musk discute con sus aliados la posibilidad de destituir al primer ministro británico

Musk discute con sus aliados la posibilidad de destituir al primer ministro británico

Sputnik Mundo

09.01.2025

El empresario está tratando de evaluar la probabilidad de un cambio de primer ministro británico antes de las próximas elecciones con la ayuda de movimientos políticos alternativos, en concreto, el partido británico Reform UK, destaca la publicación. En este caso, señala el diario, Musk está estudiando a los candidatos que podrían liderar este partido en lugar del actual líder, Nigel Farage, con quien el CEO de Tesla mantuvo desacuerdos. Según las fuentes, también está estudiando la forma de lograr un cambio en la dirección de Reform UK.El director ejecutivo de Tesla, SpaceX y X se ha interesado mucho por la política británica durante los últimos seis meses y ha criticado cada vez más estridentemente al Gobierno de Starmer. Durante la semana pasada, exigió una nueva investigación nacional sobre casos históricos de acoso sexual que involucran explotación de niñas por parte de pandillas de hombres, principalmente británicos-paquistaníes en varios pueblos y ciudades del Reino Unido. Musk acusó a Starmer, exdirector de la fiscalía de Inglaterra y Gales, que abordó el abuso sexual infantil, de "complicidad" en la violación, subraya Financial Times. Starmer rechazó firmemente las críticas de Musk a su etapa como fiscal. Declaró el 6 de enero que quienes "difunden mentiras y desinformación" no estaban interesados ​​en las víctimas, sino en "ellos mismos". El periódico Telegraph informó que al menos 1.000 niñas fueron violadas por pandillas en la ciudad británica de Telford, y se descubrieron crímenes similares en otras ciudades del Reino Unido. Ni los jefes de Policía ni los fiscales fueron responsabilizados por no haber podido detenerlo, señaló el periódico.El problema también llamó la atención de Elon Musk, quien en la red social X destacó que en el Reino Unido, para presentar cargos por delitos graves, la Policía requiere la aprobación de la Fiscalía de la Corona y en la época de las violaciones su jefe era Starmer. El empresario opinó que la verdadera razón por la que el asunto aún no ha sido investigado es que daría lugar a cargos contra el propio Starmer. Bajo el liderazgo de Starmer, la Fiscalía de la Corona abandonó el caso contra la banda a pesar de la abrumadora evidencia de su culpabilidad, subrayó Telegraph.

reino unido

