Europa bate un récord de compras de gas natural licuado a Rusia en 2024

Europa bate un récord de compras de gas natural licuado a Rusia en 2024

Europa compró a Rusia la cifra récord de 17,8 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) en 2024, informa el diario 'The Guardian' citando datos de la... 10.01.2025, Sputnik Mundo

"Los flujos de GNL no sólo crecen, sino que están en niveles récord", comentó el analista de gas de Rystad Energy, Jan-Eric Fahnrich.Según los datos de Rystad Energy citados por el periódico, las importaciones rusas de gas natural licuado a Europa ascenderán a 17,8 millones de toneladas en 2024, frente a los 15,1 millones de 2023 y los 16,4 millones de 2022. En sus palabras, las entregas de gas ruso a Europa por gasoducto fueron, el año pasado, casi el doble que las entregas por barco y totalizaron 49.500 millones de metros cúbicos.Esta información se publica en medio de las noticias de que el contrato para el tránsito del gas ruso a Europa a través de Ucrania expiró el 31 de diciembre de 2024. Las autoridades ucranianas declararon en repetidas ocasiones que no tienen previsto prorrogar el acuerdo de tránsito.Europa se enfrenta a una nueva crisis energética, debido a la disminución de las reservas de gas, la llegada del frío y las sanciones impuestas por EEUU contra el banco ruso Gazprombank, que realizaba las transacciones de pago de los importadores del combustible ruso.El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia en favor de suministros alternativos más costosos.

