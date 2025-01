https://noticiaslatam.lat/20250110/el-fiscal-venezolano-acusa-una-funesta-operacion-psicologica-para-desatar-la-violencia-en-el-pais-1160349703.html

El fiscal venezolano acusa una "funesta operación psicológica" para desatar la violencia en el país

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a la dirigente opositora María Corina Machado de haber intentado generar —con su denuncia de una...

El funcionario aseguró que la denuncia sobre el presunto "secuestro" o "agresión" contra Machado se trató de una "bandera falsa" (operación encubierta diseñada para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades). Autoridades venezolanas difundieron un video en el que la propia María Corina Machado niega que haya sido violentada o detenida por las fuerzas de seguridad del país, como se rumoró en redes sociales y en diversos medios internacionales."Lo tenían preparado desde hace tiempo"El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de fake news (bulo o noticia falsa) la supuesta agresión contra la dirigente opositora María Corina Machado, tras su supuesta reaparición en público en un mitin de la oposición. "Es un fake new. Lo tenían preparado desde hace tiempo: decir que la habían capturado para ver si con eso tapaban el desastre, sabían que no tenían convocatoria [de la marcha opositora]. Salieron expresidentes (...) [Machado] es una mentirosa compulsiva. Estaba en su casa", declaró Cabello a la televisora Telesur mientras participaba en una marcha de apoyo a la investidura del presidente Nicolás Maduro.Cabello afirmó que el Gobierno, liderado por Maduro, pretende que se "imponga la paz", ya que no andan "con odio ni resentimiento"."Somos defensores de la constitucionalidad y la soberanía" Maduro: "Mi mensaje es de alegría"A la par, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que los ciudadanos venezolanos salieron a las calles este 9 de enero, "ratificando la voluntad expresada el 28 de julio", cuando resultó ganador de las elecciones presidenciales. Este 10 de enero, Nicolás Maduro tomará posesión de la Presidencia venezolana para el periodo 2025-2031.

venezuela

2025

