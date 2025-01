https://noticiaslatam.lat/20250109/desmienten-la-presunta-agresion-contra-la-opositora-maria-corina-machado-en-venezuela--video-1160346679.html

Desmienten la presunta agresión contra la opositora María Corina Machado en Venezuela | Video

Desmienten la presunta agresión contra la opositora María Corina Machado en Venezuela | Video

Sputnik Mundo

Las autoridades venezolanas difundieron un video en el que la propia dirigente opositora María Corina Machado niega que haya sido violentada o detenida por las... 09.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-09T22:28+0000

2025-01-09T22:28+0000

2025-01-09T22:32+0000

américa latina

venezuela

maría corina machado

política

nicolás maduro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/11/1158291281_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_1f04baafce7a88882f22d47b25ac9402.jpg

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, envió un mensaje a María Corina Machado, a través de su canal de Telegram. "La desquiciada no necesitó micrófono para hacerse oír. Con un pitillo era suficiente ante tan pobre asistencia. El ridículo mundial no alcanzó sus anhelos (...) Dan risa. Y el pueblo de Venezuela, venciendo, derrotándolos y demostrando al mundo de lo que estamos hechos: somos pueblo íntegro y digno. ¡Venezuela seguirá exitosa!", añadió.Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, acusó a Machado de haber intentado realizar una "operación de falsa bandera, burlándose de la derecha y del fascismo internacional, que inmediatamente salió a mentir como de costumbre". "La virulencia de la reacción de los gobiernos y personajes extremistas internacionales solo señala complicidad entre los que no aceptan que la oposición es un rotundo fracaso, y actúan como siempre haciendo un ridículo de marca mayor", agregó. El canciller Gil también señaló que Machado tiene varias causas judiciales abiertas en Venezuela, "sobre las cuales deberá rendir cuenta". Según él, el Gobierno de Nicolás Maduro actuará siempre "apegado al Estado de Derecho". En tanto, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, compartió en su canal de Telegram el mismo video compartido por Delcy Rodríguez, donde se observa a la dirigente opositora aclarando que se encuentra en buen estado, luego de los rumores sobre la supuesta violencia ejercida en su contra durante una concentración de la oposición. Este 10 de enero, Nicolás Maduro tomará posesión de la Presidencia venezolana para el periodo 2025-2031, tras ser reelecto el 28 de julio.Por su parte, el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia realiza una gira internacional en busca de apoyo político en su intención de también asumir la presidencia este 10 de enero.Venezuela celebró elecciones el 28 de julio, en las cuales Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, seguido por González, con un 43,18%, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).En dicho contexto, la Plataforma Unitaria Democrática, que tuvo a González como candidato, divulgó supuestas actas del CNE que probarían que este ganó las elecciones.El líder opositor llegó el pasado 8 de septiembre a Madrid, España, en calidad de asilado político, luego de que el Gobierno de la nación ibérica le otorgara un salvoconducto.A principios de diciembre, González anunció su intención de regresar a Caracas para juramentarse como "presidente electo" y descartó gobernar desde el exilio.El 2 de enero, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (Cicpc) anunció una recompensa de 100.000 dólares por la captura de González.

https://noticiaslatam.lat/20250109/han-tratado-de-infiltrar-a-sus-mercenarios-en-venezuela-por-todas-las-vias-1160325485.html

https://noticiaslatam.lat/20250108/maduro-denuncia-que-eeuu-financia-intento-de-golpe-de-estado-contra-venezuela-1160314685.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, maría corina machado, política, nicolás maduro