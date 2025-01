https://noticiaslatam.lat/20250109/han-tratado-de-infiltrar-a-sus-mercenarios-en-venezuela-por-todas-las-vias-1160325485.html

"Han tratado de infiltrar a sus mercenarios en Venezuela por todas las vías"

Sputnik Mundo

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha revelado planes de desestabilización en Venezuela que involucran a mercenarios extranjeros y estrategias que... 09.01.2025, Sputnik Mundo

Nicolás Maduro habría informado durante un encuentro con la milicia bolivariana que fuerzas de seguridad venezolana habrían capturado "siete mercenarios extranjeros, incluyendo a dos importantes mercenarios de Estados Unidos de Norteamérica (...) Dos sicarios colombianos, capturados en lugares distintos del país, y tres mercenarios que venían de Ucrania".Maduro reiteró la denuncia durante la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI). Brindó más detalles sobre dichas conspiraciones y explicó que la opositora María Corina Machado estaría considerando utilizar grupos de mercenarios para atacar a las manifestaciones opositoras y de esta manera generar un clima de conmoción en el país."Reitero esa denuncia, así como lo hizo el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; pretende otra vez una emboscada contra su propia gente, como lo hicieron en el pasado. Atención a toda esa gente opositora, o seguidora de la extrema derecha, tengan cuidado de su demonia, es una criminal", dijo.El fascismo sacrifica a sus aliados sin remordimientosSputnik conversó con Wilmer Depablos, experto en geopolítica, sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro y la posibilidad de que estas denuncias guardaran paralelismo con el estilo del Maidán en Ucrania, donde las agencias de inteligencia occidentales en especial la Agencia Central de Inteligencia alentó una guerra civil en el país europeo. Depablos fue categórico:Según Depablos, este documento evidencia una colaboración directa con el Mosad, conocido por sus operaciones donde los aliados son considerados "daños colaterales".Depablos también subrayó que los intentos de infiltración por parte de mercenarios no son nuevos en el contexto venezolano: "Han tratado de infiltrar a sus mercenarios en todo el país, por todas las vías y a través de todos los medios, como lo hacen en todos los países donde han ganado candidatos no serviles al imperio y sus intereses". En este sentido, mencionó los casos de Georgia y Rumania como ejemplos recientes de revoluciones de colores exitosas."Sin embargo, a diferencia de esas experiencias, en Venezuela hay un ministro de Interior, Justicia y Paz firmado por Chávez, el camarada Diosdado Cabello, además de un ministro de Defensa que actúa conforme a la doctrina bolivariana, leal al pueblo, sus instituciones y gobierno, el general Vladimir Padrino de probada lealtad en defensa de la expresión más libre, independiente y soberana del pueblo que reeligió al presidente obrero Nicolás Maduro Moros", explicó."La guerra psicológica no tiene cabida en un pueblo consciente"Sobre las operaciones psicológicas dirigidas contra el pueblo venezolano, Depablos brindó su perspectiva: "En la actualidad curso estudios en la prestigiosa Universidad Internacional de las Comunicaciones, donde he aprendido que el objetivo principal de estas operaciones es paralizar de miedo a la población". No obstante, según el analista, el verbo formador de Hugo Chávez ha preparado a los venezolanos para resistir estos ataques.Depablos destacó el impacto del programa dominical de Chávez: "Nos enseñó la importancia de la comunicación al rescatar la historia, la geografía y la política desde la perspectiva de la doctrina bolivariana. Por eso, el pueblo venezolano tiene conciencia política con visión geopolítica"."Vimos antes, durante y después del 28 de julio del 2024, la guerra psicológica y cibernética dirigida contra el proceso electoral para tratar de manipular al pueblo y su voluntad como lo hicieron en Argentina. Sin embargo, aquí en Venezuela no podrán impedir que el día 10 de enero, tenga lugar el acto de amor más genuino del pueblo soberano juramentando a su presidente conforme lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es un hecho irreversible", destaca el analista."Un espejo roto para Petro"Sobre la postura del presidente colombiano Gustavo Petro respecto a Venezuela y su decisión de no asistir al acto de juramentación del presidente Maduro, Depablos recomendó mirar al pasado reciente: "A Petro desde la patria de Bolívar y Hugo Chávez le mandamos el roto espejo de Lula, véase en él por favor antes de que sea demasiado tarde".El analista consideró que el presidente brasileño fue irrespetuoso "cuestionar la voluntad de un pueblo que se resiste hacer colonia de imperio alguno y que de forma libre, independiente y soberana reeligió a su presidente”" No obstante, ponderó que Lula brindó una lección a su homólogo colombiano al enviar una delegación a la juramentación del presidente Maduro.Para Depablos, la postura de Petro y otros gobiernos progresistas en la región representa una amenaza para la visión de “otro mundo posible” que Venezuela defiende. En este contexto, Depablos finalizó acotando que este 9 de enero tendrá lugar la instalación del Festival Mundial Antifascista, lo cual demuestra el compromiso de la Revolución Bolivariana con las luchas y movimientos del mundo que hacen frente a las corrientes de extrema derecha a nivel global.“El llamado oportuno del presidente de Venezuela ha sido inmensamente acogido por las fuerzas soberanistas del mundo entero. Este encuentro ya cuenta con la participación de más de 2.500 delegaciones de todos los continentes. Será un encuentro de muy alto impacto que augura el mayor éxito”, concluyó.

