México opta por invertir en tecnologías propias para "dejar de ser un país de maquila"

México opta por invertir en tecnologías propias para "dejar de ser un país de maquila"

09.01.2025

Con la finalidad de aportar a una mejor movilidad y una opción de transporte asequible para los mexicanos, las autoridades del país anunciaron el proyecto Olinia, que consiste en poner en marcha a la primera armadora mexicana de minivehículos 100% eléctricos y de ingeniería nacional. De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de México, los vehículos están pensados para zonas principalmente urbanas, donde las necesidades diarias de movilidad son menores a los 30 kilómetros por hora. Así, el proyecto contempla tres tipos de vehículos: de movilidad personas, de barrio y de entrega. Para dar vida a Olinia, el Gobierno trabajará de la mano con el Instituto Politécnico Nacional, una de las casas de estudios más importantes del país que se caracteriza por su formación en ingenierías, así como del Tecnológico Nacional de México. Pero este no es único sector en el que México ha puesto el ojo. El Gobierno mexicano anunció también que, de la mano de la iniciativa privada mexicana conglomerada en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas (Caderr), trabajará para lograr que México sea el país en enviar la primera misión 100% latinoamericana al espacio. Dicha misión, detallaron autoridades, estará liderada por la astronauta mexicana Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio como parte de la misión Blue Origin NS21. Una puerta de entrada a la soberanía En entrevista con Sputnik, Oscar Rojas Silva, doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que los países que optan por el desarrollo de sus propias tecnologías tienen un mayor grado de soberanía, por lo que es benéfico que el Gobierno de México enfoque esfuerzos en este rubro. Al respecto, el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, ponderó que la inversión en ciencia y tecnología "es fundamental en los procesos de crecimiento y de desarrollo económico" de las naciones.Benéfico para lo interno Ambos economistas coinciden en que apostar por la inversión en el rubro de la ciencia y la tecnología beneficia el mercado interno del país, pues se dinamita el consumo interno, además de que se sientan las bases para ser un país de producción de bienes y servicios. En tanto, Oscar Rojas indicó que proyectos como Olinia y la creación de un plan espacial, apuestan a que el país tenga cadenas productivas completas que permitirían a México sentar las bases para "dejar de ser una nación de maquila y mano de obra". Rojas Silva explicó que, a pesar de ser uno de los países que conforman el tratado de libre comercio más importante de la región, México ha quedado rezagado en el rubro debido a las políticas implementadas por gobiernos pasados que beneficiaron solamente el avance de otras naciones."Lo que sucedió básicamente es de que toda esta visión del neoliberalismo significaba que México no podía desarrollar, no debía desarrollar políticas industriales; es decir, que no buscara competir contra otros sectores, simplemente apoyarlos en esos segmentos de bajo valor", detalló."De lo que se trató fue total y absolutamente de la imposición de poder y de corrupción interna de los gobiernos neoliberales que permitieron la desindustrialización del país", agregó. Moritz Cruz señaló que a pesar de que pueda parecer una idea "insensata", lo cierto es que las grandes potencias han iniciado grandes industrias a partir de la prueba y error; sin embargo, abundó que no es un proceso sencillo ni de beneficios inmediatos.

