El caso de la Plaza Izazaga 89 en la capital de México "muestra la xenofobia empresarial" en el país

05.12.2024

La clausura del edificio, popularmente conocido como la plaza china, se realizó el 28 de noviembre pasado y autoridades han dado a los comerciantes un plazo hasta el próximo 10 de diciembre para desalojar y sacar la mercancía que logren acreditar como lícita. "No cumplen ninguna norma mexicana, violan todas, ni etiquetas tenían", sentenció el titular de Economía, Marcelo Ebrard, quien detalló que en el lugar fueron decomisadas 262.334 piezas con un valor aproximado de 7,5 millones de pesos (375.000 dólares). La operación se realizó en medio de la polémica desatada entre México y EEUU luego de los dichos del presidente electo Donald Trump, quien ha asegurado que impondrá un arancel de 25% a su principal socio comercial, al que acusa de triangular mercancía de origen chino hacia territorio estadounidense. Aunque el secretario de Economía negó que este decomiso haya sido por presiones de EEUU, queda la pregunta sobre los intereses y los procedimientos detrás de las acciones del Gobierno federal de México, así como el papel de las aduanas por las que deben pasar estos productos que, a decir de las autoridades, ingresaron al país de forma irregular. Un golpe... ¿a quién?En entrevista con Sputnik, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés, detalló que los objetos decomisados son de origen chino, pero no se comercian en México necesariamente por medio de empresas chinas, además de que la Secretaría de Economía, al parecer, se está extralimitando de sus funciones.El artículo 2 de la Ley Aduanera establece que será Hacienda y el SAT quienes se encarguen de regular los procesos de la entrada y salida de mercancías en el país.Asimismo, el experto aseveró que el decomiso hecho en Izazaga 89 no tendrá en realidad ningún efecto en el comercio del país con China ni en la relación con EEUU, ya que se trata de "bienes de consumo inmediato, no duraderos, y que no ponen en peligro la seguridad comercial del país vecino". Al respecto, el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, descartó que el decomiso en Izazaga 89, en el actual contexto de la relación entre México y EEUU, podría interpretarse como una reacción del país latinoamericano ante los amagos de Trump."No creo que vaya por ahí", ponderó Cruz Blanco, quien señaló que es más probable que el golpe sea a la piratería y a las aduanas, que es por donde pasan todos estos productos, con fines recaudatorios. "Se muestra la xenofobia empresarial"De acuerdo con Martínez Cortés, el caso de Izazaga desvela la corrupción que hay en las aduanas, que es por donde necesariamente tiene que pasar los productos de origen chino como los que fueron decomisados. El analista recordó que entre México y China no existe ningún tratado de libre comercio, por lo que toda la mercancía que se pretenda ingresar al país tiene que cumplir con los requisitos y aranceles establecidos, un proceso que, abundó, se realiza desde las zonas aduaneras. "No tenemos un acuerdo de libre comercio con el país asiático, por lo tanto, deberían cumplir con la parte referente a los aranceles y con la Norma Oficial Mexicana, pero esto se supervisa desde la aduana, en la Agencia Nacional de Aduanas de México que pues, entonces, no está funcionando", agregó. El coordinador de LACEN abundó que, a más de una semana del decomiso, aún no queda claro contra quién se ejerció el operativo. ¿Qué le preocupa a México sobre China? De acuerdo con el doctor Moritz Cruz, en menos de 20 años las importaciones chinas a México tuvieron un crecimiento de exponencial; sin embargo, al país latinoamericano le preocupa que el gigante asiático no compre sus productos. Esto, explicó, tiene impacto en la balanza comercial y en la salida de divisas, además de lo que pueda representar en términos políticos con Estados Unidos. De enero a julio de 2024, las ventas internacionales de México a China fueron de 649 millones de dólares, mientras que las compras internacionales alcanzaron 11.442 millones. Lo que resulta en un balance comercial de -10.793 millones.En 2023, la participación de China en las exportaciones de México fue del 1,7%, mientras que la participación del gigante asiático en las importaciones del país latinoamericano fue del 19,1%.

