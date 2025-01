https://noticiaslatam.lat/20250106/reportes-sobre-la-proxima-politica-arancelaria-de-eeuu-causan-caida-del-dolar-1160268082.html

Reportes sobre la próxima política arancelaria de EEUU causan caída del dólar

06.01.2025

De acuerdo con el medio, la divisa estadounidense cayo 1% en las operaciones de la mañana después de que The Washington Post informó que los aranceles anunciados por Trump se podrían limitar a importaciones críticas. No obstante, el presidente electo desmintió al rotativo y aseguró que sus fuentes anónimas no existen. Pese a todo, lo anterior provocó "cierto alivio entre los inversores de que los aranceles iniciales no serán tan malos como se temía", provocando una "fuerte reversión de las recientes ganancias del dólar estadounidense", le dijo al medio el analista senior de divisas de MUFG, Lee Hardman. Añadió que unos aranceles más específicos ayudarían a "amortiguar [su] impacto disruptivo".En noviembre, el presidente electo de estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, apenas ponga un pie en la Casa Blanca, impondrá un impuesto del 25% a todos los bienes importados de Canadá y México, a menos que ambos países frenen el trasiego de drogas, particularmente el fentanilo, así como a todos los migrantes que pretendan ingresar ilegalmente al país norteamericano. Las amenazas del republicano, en opinión de los expertos, corrían el riesgo de generar inflación y elevar las tasas de interés en Estados Unidos, así como depreciar las monedas de los socios estadounidenses. Más adelante, Trump amagó con imponer aranceles a Europa. En un mensaje que publicó en su cuenta de Truth Social, el republicano aseveró que la Unión Europea "debe compensar su grandísimo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas. De lo contrario, ¡¡¡ARANCELES hasta el final!!!". En concreto, el euro subió 1,1% frente al dólar, en lo que se considera su mejor día en más de un año, ya que la moneda única cayó a su nivel más bajo en dos años frente a las preocupaciones de una guerra comercial.

