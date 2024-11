https://noticiaslatam.lat/20241129/sheinbaum-estima-que-alcanzara-acuerdo-con-trump-para-evitar-aranceles-contra-productos-mexicanos-1159381939.html

Sheinbaum estima que alcanzará acuerdo con Trump para evitar aranceles contra productos mexicanos

Sheinbaum estima que alcanzará acuerdo con Trump para evitar aranceles contra productos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estimó que alcanzará un acuerdo con el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de evitar que...

La mandataria mexicana reiteró que la posición de su Administración es alcanzar un punto en común sin subordinarse a los planes de Washington."Vamos a buscar una relación de respeto, de no subordinación. Eso nunca. No nos subordinamos. Somos un país grandioso y cercano al pueblo. Ese es nuestro mandato y vamos a seguir adelante", recalcó.El 26 de noviembre de 2024, el próximo presidente de EEUU amagó con imponer un arancel del 25% a productos mexicanos y canadienses, hasta que realicen acciones para frenar la migración irregular en la región. Dicha medida se pretende implementar en cuanto el republicano asuma el cargo presidencial, es decir, el 20 de enero de 2025."Este arancel permanecerá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos para resolver fácilmente este problema que lleva latente desde hace mucho tiempo", escribió Trump en la red Truth Social.Frente a este escenario, la mandataria mexicana envió una carta a Trump donde señaló que, en caso de que sus dichos se hagan realidad, su Gobierno responderá de manera similar. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aclaró el tema ante la Cámara de los Comunes (Cámara Baja del Parlamento)."En lugar de entrar en pánico, estamos adoptando formas constructivas para proteger los empleos canadienses, como lo hemos hecho antes (...). Nadie quiere entrar en guerra [comercial] con EEUU", acotó

