https://noticiaslatam.lat/20250106/en-cinco-semanas-venceremos-el-presidente-noboa-encabeza-evento-con-simpatizantes-1160253074.html

"En cinco semanas, venceremos": el presidente Noboa encabeza evento con simpatizantes

"En cinco semanas, venceremos": el presidente Noboa encabeza evento con simpatizantes

Sputnik Mundo

Quito, 5 ene (Sputnik) — Desde el balcón del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, y resguardado por tanquetas militares pertrechadas, el... 06.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-06T00:17+0000

2025-01-06T00:17+0000

2025-01-06T00:17+0000

américa latina

daniel noboa

quito

ecuador

política

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/05/1160253285_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_70197905f4f707861fa7b8133e586357.jpg

Noboa aludió a las voces que le exigen solicitar licencia electoral sin derecho a remuneración durante la campaña proselitista, en virtud del artículo 93 del Código de la Democracia, regente de los procesos electorales en el país. En un breve discurso, desde una sede gubernamental engalanada de banderas con los tres colores del estandarte nacional (rojo, amarillo y azul), Noboa dijo que ya no saben "de qué manera afectar el cambio de este país", en referencia a sus opositores. "Nosotros tenemos que resguardar eso, tenemos que resguardar la democracia, tenemos que proteger la dignidad humana, proteger la dignidad de cada uno de ustedes", señaló el líder del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN, centro derecha). Aseguró que hoy el Ecuador resurge y sus seguidores, de conjunto con su Gobierno, van a lograr que "en cinco semanas, por fin resurja el país". Mientras sus votantes reunidos frente al Palacio de Gobierno coreaban "una sola vuelta", el presidente les pidió estar "muy atentos a todo lo que está pasando, porque ya no es solo una elección, una lucha contra la desigualdad, contra el pasado, es una lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la indolencia". "Es una lucha histórica, es una lucha única y nosotros en cinco semanas, venceremos. Para eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, necesitamos también una Asamblea (Nacional) que apoye, trabas, a cada uno de los proyectos del Ejecutivo", aseveró. Noboa, sin embargo, no mencionó una palabra sobre su posición respecto al artículo 193 del Código de la Democracia, hecho que, según juristas, podría ser causal de un político en su contra y eventual destitución. En tanto, otra vez en la Plaza de la Independencia, frente a la sede gubernamental, su equipo de campaña repartió impresos en cartón con la imagen de Noboa con su banda presidencial, mientras se escuchaban pedidos para que sean liberados 16 militares que participaron en la captura de cuatro menores de edad en el suroeste del país y que fueron ejecutados posteriormente. El movimiento ADN lanzará su campaña desde una barriada populosa del sur de Quito, según anunció la empresaria María José Pinto, compañera de fórmula de Noboa y quien ocupó el cargo de secretaria del programa de lucha contra la desnutrición en el actual Gobierno. En la víspera, la Asamblea Nacional adoptó una resolución mediante la cual todos los legisladores que busquen su reelección deberán acogerse a la licencia para ir a la campaña electoral, incluyendo los del movimiento oficialista ADN y quienes se negaban a cumplir dicho requisito. En un comunicado reciente, la bancada del partido aseguró que el presidente ni los legisladores de esta agrupación debían atender la norma vigente al considerar que no aplicaba porque ganaron las elecciones anticipadas de 2023, con lo cual no se contabilizaba una reelección. Al respecto, la presidenta del parlamento unicameral, Viviana Veloz, señaló que la norma vigente refiere a la reelección desde el punto de vista de la contabilización y cálculo de los periodos para ejercer el cargo, pero no refiere el incumplimiento de las obligaciones y requisitos expresos. Apuntó que en 2020 hubo una reforma a dicho Código de la Democracia "que hizo obligatoria la licencia sin sueldo para todos los candidatos que fueran a participar en la reelección", con legitimidad constitucional.

https://noticiaslatam.lat/20250105/comienza-la-campana-presidencial-en-ecuador-noboa-se-mantiene-en-funciones-1160250701.html

https://noticiaslatam.lat/20250105/noboa-cambia-de-nuevo-a-vicepresidenta-de-ecuador-en-medio-de-tensiones-con-abad-1160241958.html

https://noticiaslatam.lat/20250104/las-autoridades-de-ecuador-aseguran-que-el-legislativo-planea-intento-de-golpe-de-estado-1160230634.html

quito

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, quito, ecuador, política, elecciones