Noboa cambia de nuevo a vicepresidenta de Ecuador en medio de tensiones con Abad

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este 4 de enero a una nueva vicepresidenta provisional en reemplazo de Verónica Abad, a quien... 05.01.2025, Sputnik Mundo

Noboa había nombrado en el cargo a Sariha Moya, quien presentó un quebranto en su salud y declinó a continuar en las funciones de vicemandataria, tras lo cual el presidente designó en su lugar a Cynthia Natalie Gellibert, hasta ahora secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia. Según el decreto 494, Gellibert estará al frente de la Vicepresidencia hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada del Ecuador en la República de Türkiye (Turquía). En las últimas horas, Abad anunció que este 5 de enero tomará posesión de la presidencia mientras el presidente Noboa se incorpora a las actividades proselitistas desde este 5 de enero y hasta el 6 de febrero, en su condición de candidato a la Presidencia para el periodo 2025-2029. Según el artículo 93 del Código de la Democracia, los dignatarios y parlamentarios que aspiren al mismo cargo deberán tomar licencia sin sueldo para participar en la campaña electoral. Sin embargo, tanto el mandatario como los integrantes de la bancada legislativa oficialista consideran que no aplica la norma, al haber llegado a sus cargos tras una elección extraordinaria. Abad ha señalado que el presidente debe cumplir con la Constitución y con el Código de la Democracia y "hacerse a un lado" para evitar el uso indebido de los recursos públicos, poniendo en una desventaja a los 15 competidores que también tienen derecho a la igualdad de condiciones. Según sus propias declaraciones, el Gobierno violenta las leyes y normas para procurar que no se dé el reemplazo señalado en las normas vigentes. Hasta ahora tanto el Gobierno como el movimiento oficialista "Acción Democrática Nacional" (ADN, centro derecha) ya expresaron que no es obligatorio que el presidente Noboa solicite licencia electoral sin sueldo, ni tampoco los legisladores que aspiran a reelegirse en el cargo. El 9 de febrero de este año, más de 13 millones de electores están convocados a las urnas en Ecuador para elegir al nuevo binomio presidencial que dirigirá al país en los próximos cuatros años y también a los 151 integrantes a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y a los cinco representantes ante el Parlamento Andino.

