Las autoridades de Ecuador aseguran que el Legislativo "planea intento de golpe de Estado"

QUITO (Sputnik) — La bancada legislativa oficialista de Ecuador afirmó que la Asamblea Nacional prepara un "intento de golpe de Estado" a fin de obligar al... 04.01.2025, Sputnik Mundo

El texto de ADN, titulado "Amenaza de una Asamblea Golpista", expresa su rechazo a que el Legislativo se pronuncie respecto al cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia, que rige los procesos electorales. Dicha normativa expresa que quienes busquen ser elegidos para el mismo cargo que ocupan en una elección inmediata, ya sean los dignatarios o los legisladores, deberán acogerse a una licencia sin sueldo para poder hacer proselitismo, lo cual garantiza la igualdad de condiciones para todos con respecto en la búsqueda de los votos. Sin embargo, tanto el Gobierno como ADN alegan que Noboa no estaría obligado a salir del cargo al haber ganado la presidencia como resultado de un proceso electoral extraordinario, derivado de la aplicación de la llamada "muerte cruzada". Derivado de ello, según el Gobierno, no sería una reelección, ya que Noboa fue electo para completar el periodo restante del mandato establecido para su antecesor (Guillermo Lasso, 20212023), por lo cual no tendría que tomar licencia sin sueldo. "Esto es ilegal, ilegítimo e irresponsable con el país. Se configuraría un delito flagrante de usurpación y simulación de funciones públicas, así como infracciones electorales", asevera la bancada de ADN. Las acusaciones mutuas de un "golpe de Estado" también vienen de parte de la oposición, según la cual Noboa debe cumplir con lo estipulado por las normas vigentes, de lo contrario estaría violentando la Constitución y el Código de la Democracia. El 3 de enero, también la vicepresidenta Abad denunció que Noboa prepara un golpe de Estado para evitar que ella lo reemplace en el cargo durante el periodo de campaña electoral, que inicia el 5 de enero y concluye el 6 de febrero, tres días antes de las votaciones en las urnas. De otro lado, juristas ecuatorianos alertan al presidente Noboa que, de no acogerse a lo establecido en el artículo 93, podría ser sujeto de un juicio político que condujera a su destitución en el cargo. Noboa buscará medir fuerzas en las urnas frente a otros 15 candidatos a la Presidencia en las elecciones generales del 9 de febrero venidero, en las cuales serán elegidos también los 151 integrantes de la Asamblea Nacional y los cinco representantes al Parlamento Andino.

https://noticiaslatam.lat/20250103/ministro-ecuatoriano-advierte-golpe-de-estado-en-dos-tiempos-contra-noboa-1160210619.html

