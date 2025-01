https://noticiaslatam.lat/20250105/estiman-que-el-numero-de-paises-que-hacen-boicot-al-dolar-ya-supera-al-de-sus-partidarios-1160245414.html

Estiman que el número de países que hacen boicot al dólar ya supera al de sus partidarios

Más de la mitad de los países del mundo boicotean el dólar en mayor o menor medida, con 14 naciones más que emprendieron el camino de la desdolarización... 05.01.2025, Sputnik Mundo

Para los fines del estudio y de conformidad con las políticas aplicadas hacia la divisa de EEUU en los Estados, todos los países fueron divididos condicionalmente en tres grupos.Cabe señalar que, aunque las autoridades oficiales (especialmente las europeas) no suelen estar dispuestas a pronunciarse abiertamente contra la moneda estadounidense, las empresas a veces no se cortan en sus expresiones. Así, el empresario alemano-finlandés, fundador de los sitios de intercambio de archivos Megaupload y Mega, Kim Schmitz —también conocido como Kim Dotcom— llamó a abandonar el dólar en favor del oro y predijo el inminente fin del imperio estadounidense.¿El declive de la era del dólar? En 2025 cabría esperar una intensificación de la tendencia a la desdolarización, pronosticó para Sputnik el economista ruso Leonid Jazánov.Sin embargo, el dólar sigue ocupando un lugar importante en la economía mundial, señala otra experta, la profesora asociada de la Escuela Superior de Economía de Rusia, Ksenia Bondarenko. Como ejemplo, citó el llamado "efecto qwerty", consistente en que la disposición del teclado existente no es la más conveniente para todas las grafías, pero resulta difícil y caro rediseñarla, y una situación similar se ha producido con el dólar en la economía mundial.No obstante, resumió, las distintas naciones del mundo seguirán buscando formas de eludir el dólar, aunque el camino es muy largo.

