"Como un yugo que EEUU impone": los aranceles anunciados por Trump estropearían la imagen del dólar

"Como un yugo que EEUU impone": los aranceles anunciados por Trump estropearían la imagen del dólar

Los intentos del ganador de las elecciones presidenciales de EEUU, Donald Trump, de mantener a los países mayoritarios del mundo dentro del sistema financiero... 03.12.2024

Las opiniones de los entrevistados por la revista están divididas. Algunos están convencidos de que el dólar seguirá dominando el mundo. Mientras tanto, otros creen que no se puede detener el proceso de abandono de la divisa estadounidense por parte de algunos países."El dominio del dólar continuará en el futuro inmediato (...) Pero para preservar el papel del dólar, EEUU debe aplicar políticas macroeconómicas sólidas (...), no abusar de las sanciones financieras y ser un socio de confianza en lugar de amenazar a los demás", afirma en X el exfuncionario del Departamento del Tesoro estadounidense Mark Sobel, citado por el medio.Una opinión similar tiene el analista de un grupo bancario australiano Rodrigo Catril, señalando que la divisa norteamericana sigue siendo "el líder" en el comercio mundial por varias razones. En particular, menciona que "es la moneda más líquida del mundo, la más asequible y la más utilizada en los préstamos". Sin embargo, admite que las amenazas de Trump no harán más que acelerar el proceso de desdolarización, ya que los países BRICS quieren liberarse del billete verde.Con sus fuertes declaraciones y sus interminables publicaciones en las redes sociales, Trump vuelve a sacudir el mercado financiero, desestabilizando los horarios de trabajo y sueño de los inversores de todo el mundo, señala la publicación. Sin embargo, algunos participantes del mercado ya no se toman al pie de la letra los mensajes del futuro presidente, considerando su efecto como "a corto plazo", agrega.Aunque el dominio del dólar en el mercado mundial no está amenazado, sugiere la publicación, sus perspectivas a largo plazo son bastante vagas."A partir de hoy, cualquiera que utilice el dólar en sus transacciones fuera de EEUU lo percibirá como un yugo que EEUU le impone", subraya el analista de divisas del Commerzbank alemán Ulrich Leichtmann. Tanto más se percibirá como opresión si Washington sigue una política egoísta también en otros ámbitos, agrega el experto, citado por la revista.Previamente, Donald Trump amenazó a los países del grupo con imponerles "aranceles del 100%" si no abandonaban sus planes de crear una moneda alternativa al dólar.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró anteriormente que es demasiado pronto para hablar de la creación de una moneda común de los BRICS y que no existe tal objetivo. El mandatario explicó que la creación de una moneda común requiere una mayor integración de las economías de los Estados miembros y su similitud estructural. El jefe de Estado señaló que dos tercios de la facturación comercial de Rusia se realiza en divisas nacionales, mientras que con los países del grupo ya es del 88%.

