Más del 80% de los israelíes cree que ultraortodoxos deben hacer servicio militar, según encuesta

Una nueva encuesta del Instituto para la Democracia de Israel (IDI) citada por agencias internacionales mostró que más de un 84% de la sociedad israelí... 31.12.2024

Desde la fundación del Estado de Israel, los ultraortodoxos se han encontrado exentos del servicio militar si estudian a tiempo completo en una escuela religiosa, de acuerdo con los medios. Este es uno de los asuntos que más divide al Gobierno, apoyado por los dos partidos ultrarreligiosos, Shas y Judaísmo Unido de la Tora.Del 84% de los encuestados, la mitad cree que el reclutamiento para el servicio militar debe ser generalizado, como ocurre en el resto de la sociedad israelí. Mientras que un 34,5% considera que deberían de imponerse cuotas. Los árabes también se encuentran excluidos de esta actividad.En enero, el último mes que se aplicó la encuesta del instituto, el respaldo a la integración militar de los judíos ortodoxos se ubicó en 67%. De acuerdo con las agencias, el apoyo aumentó entre los miembros del movimiento del sionismo religioso, reconocido como la derecha israelí.Las agencias internacionales subrayaron que en junio pasado, el Tribunal Supremo de Israel determinó que la política de exención militar, que fue prorrogada mediante disposiciones especiales, pero que no formaba parte de la legislación, era discriminatoria. Por lo que se ordenó al Ejército que comenzara a reclutar a los ultraderechistas. Desde de la resolución judicial, la Administración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impulsa un proyecto de ley para establecer la exención militar ante las críticas de la oposición y de parte de su coalición, y el rechazo de la sociedad a esta exclusión.De acuerdo con el sondeo, retomado por medios internacionales, solamente un 9% de los israelíes apoyan esta exclusión de los ultraortodoxos. El respaldo ronda el 60% entre la comunidad judía, que representa un 13% de la población del país hebreo.Esta encuesta se aplica en el marco del conflicto en la Franja de Gaza, que encabezan las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), después de que el 7 de octubre de 2023 pasado, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque masivo contra Israel.En abril pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que cinco batallones de las FDI cometieron presuntas violaciones a los derechos humanos en la Cisjordania ocupada antes del ataque del movimiento palestino. A decir del portavoz adjunto del Departamento de Estado del país norteamericano, Vedant Patel, cuatro de los regimientos investigados tomaron medidas para "remediar" la situación, por lo que no serán objeto de ninguna sanción por parte de Washington.No obstante, un quinto batallón continúa bajo observación y Estados Unidos no ha tomado ninguna decisión al respecto, precisó el vocero, agregando que el Gobierno de Benjamín Netanyahu entregó información adicional que Washington continúa "revisando" antes de tomar "una decisión final".

