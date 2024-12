https://noticiaslatam.lat/20241223/netanyahu-dice-que-hamas-esta-lamiendose-las-heridas-y-anuncia-un-posible-acuerdo-1159992512.html

Netanyahu dice que Hamás "está lamiéndose las heridas" y anuncia un posible acuerdo

Netanyahu dice que Hamás "está lamiéndose las heridas" y anuncia un posible acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este 23 de diciembre ante la Knéset (Parlamento) que las negociaciones para liberar a los rehenes en...

"En primer lugar, [el líder de Hamás Yahyá] Sinuar ya no está entre nosotros. Hamás esperaba que Hizbulá e Irán vinieran en su ayuda, pero están lamiéndose las heridas, así que hay avances. No sé cuánto tiempo llevará, pero estamos haciendo esfuerzos", dijo Netanyahu. Añadió que su Gobierno está tomando medidas "en todos los niveles" para recuperar a los rehenes, pero se negó a revelar detalles de las acciones. Por su parte, Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás, dijo que la liberación de los prisioneros depende de las Fuerzas de Defensa de Israel. A mediados de diciembre, una fuente de Hamás que pidió el anonimato le dijo al periódico saudí con base en Londres, Asharq Al-Awsat, que un potencial acuerdo sobre el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros entre Israel y Hamás estaba más cerca que nunca. Según el medio, Hamás y la Yihad Islámica palestina han adoptado una postura mucho más flexible, acordando un alto el fuego gradual que incluiría la retirada de las fuerzas israelíes de acuerdo a un calendario específico, respaldado por garantías de mediadores internacionales. En contraste, la oposición israelí ha acusado a Netanyahu de retrasar en repetidas ocasiones las negociaciones con Hamás por intereses políticos y a costa de los rehenes. La "amenaza iraní" Durante su alocución, el primer ministro de ultraderecha se refirió a los planes para "eliminar la amenaza iraní". "No haremos la vista gorda ante Irán, que amenaza con destruirnos. Estamos convencidos de evitar que Irán consiga armas nucleares y otras armas que puedan amenazar nuestras ciudades y comunidades", relató Netanyahu. Asimismo, Netanyahu aseveró que no permitirá que el movimiento chií Ansarolá (hutíes), aliado de Irán, se establezca en las fronteras del país hebreo, por lo que ratificó que el ataque del jueves, que alcanzó puertos e infraestructura energética yemení, "no será el último". En la misma línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, admitió por primera vez que Israel estaba detrás del asesinato del líder político del movimiento palestino Hamás, Ismaíl Haniyá, en Teherán. El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra Israel en el que asesinó a unos 1.200 israelíes, hirió a 5.500 y capturó a 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron liberados posteriormente en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel le declaró la guerra a Hamás, ordenó un bloqueo total del enclave palestino y comenzó una serie de bombardeos aéreos e incursiones terrestres mediante los que, hasta la fecha, el país hebreo ha asesinado a 45.277 palestinos —la mayoría mujeres y niños— y herido a unos 107.573 más.De acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la guerra contra Hamás tiene como objetivo la recuperación de los prisioneros tomados por Hamás y destruir a la resistencia.

