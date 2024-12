https://noticiaslatam.lat/20241218/yo-soy-sionista-biden-externa-nuevamente-su-apoyo-a-israel--1159853147.html

"Yo soy sionista": Biden externa nuevamente su apoyo a Israel

"Yo soy sionista": Biden externa nuevamente su apoyo a Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró 'sionista' y reiteró que dará su apoyo a Israel hasta el final de su mandato, durante los festejos en la...

"Cuando cumplieron 14 años, su primer viaje en avión al extranjero fue a Auschwitz, al campo, porque quería que vieran cómo era, quería que vieran que nadie podía haber malinterpretado lo que sucedía en esos campos", comentó el mandatario demócrata, que está a punto de concluir su Gobierno en enero próximo. En su discurso, Biden señaló que la Janucá de este año cae sobre "corazones que todavía están muy apesadumbrados". "Es la segunda Janucá desde los horrores del 7 de octubre. Más de 1.000 masacrados, cientos de rehenes, una violencia sexual indescriptible y mucho más. El trauma de aquel día y sus secuelas aún está vivo y coleando” añadió. Sin embargo, no mencionó nada acerca de los más de 45.000 muertos en la Franja de Gaza a causa de los ataques israelíes, que prácticamente no han parado dese aquel 7 de octubre de 2023, de acuerdo con las autoridades del enclave palestino. Tampoco comentó nada sobre la orden de aprehensión que pesa sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que fue girada por la Corte Penal Internacional (CPI) hace unas semanas por posibles actos de genocidio en Gaza. De hecho, hace unos días, Biden describió a esa orden de detención como "escandalosa". "Y lo he dicho muchas veces antes, mi compromiso con la seguridad del pueblo judío y la seguridad de Israel y su derecho a existir como una nación-Estado independiente es y sigue siendo férreo", aseguró el presidente estadounidense.De acuerdo con Biden, la comunidad judía está sufriendo un aumento del antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo. “Es inmoral. Está mal. Y debe parar ahora”, agregó.Esta no es la primera vez que Biden se declara sionista. En julio de este año, en plena campaña electoral, Biden dijo que se consideraba e esa manera."No tienes que ser judío para ser sionista. Y ser sionista es sobre si Israel es un lugar seguro para los judíos por su historia sobre cómo han sido perseguidos. (...) Por cierto, soy el hombre que más ha hecho por la comunidad palestina", afirmó en esa ocasión.Desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, Washington no ha dejado de enviar ayuda militar a Tel Aviv a pesar de la oposición de buena parte de la comunidad internacional y de grupos políticos internos en Estados Unidos, incluyendo a varios dirigentes demócratas. Según investigaciones de medios estadounidenses y otras organizaciones, muchas de las bombas que las fuerzas israelíes han lanzado sobre Gaza son de fabricación estadounidense, entre ellas varias bombas de una tonelada que han sido detonadas sobre campos de refugiados y otras zonas civiles palestinas.

