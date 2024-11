https://noticiaslatam.lat/20241115/el-reclutamiento-de-judios-ultraortodoxos-agrietaria-el-seno-de-la-fragil-coalicion-de-netanyahu-1159056765.html

El reclutamiento de judíos ultraortodoxos agrietaría "el seno de la frágil coalición de Netanyahu"

El reclutamiento de judíos ultraortodoxos agrietaría "el seno de la frágil coalición de Netanyahu"

Sputnik Mundo

Los israelíes ultraortodoxos acusaron al partido del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de 'declararles la guerra' después de que el Gobierno aprobó el... 15.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-15T22:00+0000

2024-11-15T22:00+0000

2024-11-15T22:00+0000

política

benjamín netanyahu

franja de gaza

defensa

judíos

israel

fuerzas de defensa de israel (fdi)

🛡️ fuerzas armadas

judaísmo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/18/1146014267_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_09e02b00d31dba708ccd19151657a2bc.jpg

Pese a una ley promulgada en la fundación del Estado judío, que permite a los israelíes ultraortodoxos estudiar las escrituras a tiempo completo, lo que los exime del servicio militar, desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, crecieron los llamados para eliminar dicha exención. El ministerio de Defensa anunció el reclutamiento, impulsado por Gallant, quien fue destituido por Netanyahu, para ayudar a “aliviar la carga de los soldados". Un alto cargo del partido Judaísmo Unido de la Torá, que forma parte del gobierno de coalición, declaró a The Times of Israel que el Likud –el partido del primer ministro– "declaró la guerra" a los ultraortodoxos.De acuerdo con medios locales, a los israelíes que ignoren las órdenes de reclutamiento se les impedirá salir del país hebreo, podrían ser arrestados por la Policía Militar y serán trasladados a las cárceles. Hasta el momento, se han emitido unas 900 órdenes de "no salida". El próximo domingo iniciará el nuevo periodo de reclutamiento con la emisión de las primeras 1.000 órdenes para los hombres jaredíes. El Ejército israelí espera en este periodo lograr su objetivo de tener 4.800 soldados ultraortodoxos para el año que termina en junio de 2025, sin embargo, algunos se mantienen escépticos, señalaron los medios.Como parte de la ampliación del reclutamiento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estarían trabajando para abrir nuevas unidades, incluso se estaría contemplando un centro de reclutamiento separado para las tropas jaredíes, además de los que ya existen, agregó la prensa israelí.

https://noticiaslatam.lat/20241115/netanyahu-pierde-batalla-legal-y-debera-comparecer-pronto-por-posible-corrupcion-1159036161.html

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, benjamín netanyahu, franja de gaza, judíos, israel, fuerzas de defensa de israel (fdi), 🛡️ fuerzas armadas, judaísmo