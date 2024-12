https://noticiaslatam.lat/20241228/un-guino-a-trump-mexico-alista-plan-para-proteger-la-industria-textil-frente-a-tensiones-con-eeuu-1160065286.html

"Un guiño a Trump": México alista plan para proteger la industria textil frente a tensiones con EEUU

"Un guiño a Trump": México alista plan para proteger la industria textil frente a tensiones con EEUU

El plan para proteger a la industria textil, que fue presentado recientemente por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard

En este sentido, el también doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, destaca que también se trata de una manera de una reacción ante el peso de la maquila de Pekín en el mercado mundial."Recordemos que este avance ha nutrido la reacción de EEUU en su guerra económica contra China; [Pekín] tiene una gran capacidad para producir e inundar los mercados con mercancías de muy bajo costo (...) Hay que puntualizar que la oferta y demanda están presentes en todo mercado, pero en lugar de hacer una acusación unilateral contra [los chinos], en realidad ellos cubren las necesidades que otras naciones no hacen", explora."Esto quiere decir que, lo que está de fondo o latente es que los países, en su soberanía, tienen como horizonte equilibrar las balanzas comerciales, especialmente con un estado que es particularmente potente en su capacidad manufacturera", pondera Rojas.Los comentarios de los expertos se dan después de que el 19 de diciembre, la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer nuevas medidas para proteger la industria textil, entre las que están imponer aranceles de hasta 35% a algunos productos, así como mayores controles en aduanas.Ello se da en el contexto de tensiones con Trump, quien asumirá el poder como mandatario estadounidense en enero de 2025. En la agenda del republicano figura, por ejemplo, la revisión del T-MEC, pacto comercial que comparte su país con México y Canadá, así como posibles gravámenes de 25% a todos los productos de esas naciones para que actúen contra la migración irregular.Por esta razón, tanto medios locales como especialistas señalaron que el plan de México es una manera de responder a los dichos del próximo presidente estadounidense. Sin embargo, el 20 de diciembre, Sheinbaum descartó esta posibilidad.Un oscuro antecedenteEl sector textil mexicano atraviesa por una situación delicada desde principios del siglo XXI. De acuerdo con información de Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), este rubro ha descendido 50% en las primeras dos décadas de este período.Según lo declarado por el líder de la Canaintex, Rafael Zaga Saba, al periódico mexicano La Jornada, las mayores afectaciones han ocurrido por las importaciones ilegales de estos materiales, así como una aplicación poco eficaz del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).Sin embargo, la situación cambió con el avance del siglo. De acuerdo con la más reciente información dada a conocer por el Gobierno mexicano, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria textil "tuvo un descenso medio anual del 4%, mientras que la de la confección cayó 5,1%", se lee en el decreto publicado.Salazar explica que esta delicada posición de la industria textil mexicana se dio también por la facilidad para elaborar este producto, especialmente la ropa."Esta situación no solo implica el hecho de que se produzca más barato en otros países y que estos vengan a México y desplacen. Tiene que ver mucho con la supervisión en puertos y aduanas, ya que dejan pasar muchos más productos de los que deberían. Más allá de las cuotas que las naciones tengan, hay reglas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se deben cumplir, pero las autoridades mexicanas no han podido seguirlas o, en su defecto, el contrabando merma" a los productores nacionales, asevera.De igual manera, Rojas recuerda que, durante los gobiernos neoliberales en México, se desestimaron los esfuerzos para impulsar una política industrial nacional.Los detalles del planLa estrategia presentada por el secretario de Economía mexicano se divide en tres rubros. El primero se enfoca en colocar aranceles:El otro rubro es un mayor control en las aduanas mexicanas, esto a través de reglas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)."Se estableció que los 861 agentes aduanales activos son corresponsables de las importaciones y exportaciones, así como en el pago de las contribuciones, por lo que pueden estar sujetos a diversas sanciones", se lee en un comunicado de prensa al respecto.Por último, el Gobierno mexicano amplió el listado de productos que no pueden importarse a través del Programa IMMEX.Perspectivas a futuroLos expertos coinciden en que la estrategia puede funcionar, siempre y cuando sea una estrategia integral que, especialmente, cubra los espacios vacíos que permiten la filtración de mercancía irregular en las aduanas, misma que no cumple con los lineamientos que las autoridades marcan."Cuando tienes un país con una política industrial débil o inexistente, significa que tu mercado interno está a disposición a otras naciones, pero también forjas fronteras porosas, donde prolifera la corrupción. Las aduanas son una entrada fiscal muy importante, por lo que se deben generar no solo medidas arancelarias, sino estrategias para la operación diaria del cruce de mercancía, que permitan transparencia y evitar [prácticas ilegales]", puntualiza Rojas, quien es profesor en la UNAM.Salazar, quien también es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, menciona que un aspecto que le dará fortaleza es que sea una estrategia versada hacia la construcción de una política industrial."Si de verdad se quieren hacer cambios, el plan puede ser benéfico para el productor local, pero debe realizarse de manera integral y muy administrada", concluye.

