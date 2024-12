https://noticiaslatam.lat/20241228/si-valio-la-pena-kiev-agito-el-avispero-empeorando-su-posicion-en-donbas-al-atacar-kursk-1160100055.html

¿Si valió la pena?: Kiev "agitó el avispero" empeorando su posición en Donbás al atacar Kursk

¿Si valió la pena?: Kiev "agitó el avispero" empeorando su posición en Donbás al atacar Kursk

Sputnik Mundo

Las tropas ucranianas están desangradas y desmoralizadas por el creciente riesgo de derrota en la batalla en la región rusa de Kursk, escribe el medio 'AP'. A... 28.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-28T11:46+0000

2024-12-28T11:46+0000

2024-12-28T11:46+0000

defensa

kursk

🌍 europa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/1c/1160104396_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf958aa5be72f48632a48229616437ad.jpg

Aunque el avance de las FFAA de Ucrania en este territorio ruso fue relativamente exitoso en los primeros días, Rusia había empezado a reconquistarlo a gran velocidad, y las opiniones de los ucranianos "que antes estaban encantados con lo que habían conseguido" están cambiando a medida que se enfrentan a las bajas, reporta la agencia, que entrevistó a varios oficiales militares ucranianos.Por ejemplo, el comandante de una compañía que luchaba en la zona dijo al medio que la mitad de sus efectivos había muerto o resultado herido. Otros mandos de primera línea también confirman que "las condiciones son difíciles, la moral está baja" y los soldados "están cuestionando las decisiones del mando e incluso la idea misma de ocupar" esta región rusa.Además, las unidades ucranianas están mal coordinadas y tienen problemas de comunicación. Según un oficial al mando, los soldados "no entienden dónde está su bando, dónde está el enemigo, qué está bajo el control ucraniano y qué no", no comprenden la situación operativa y se ven obligados a actuar "según su propio criterio".Esto se ve agravado por la falta de conocimiento de la situación por parte de los mandos superiores. Por ejemplo, un comandante de pelotón informó que sus altos cargos rechazaron en repetidas ocasiones sus peticiones de cambiar la posición defensiva de la unidad debido a la incapacidad de mantener la línea del frente, lo que provocó la muerte de subordinados. Aseguró que también tiene conocimiento de docenas de soldados ucranianos cuyos cadáveres han sido abandonados porque los combates habían sido demasiado intensos para evacuarlos sin más bajas y, al mismo tiempo, no tener casi ninguna oportunidad de contraatacar. Según la agencia, los militares de Kiev no estaban preparados para una "respuesta tan agresiva" de Rusia en Kursk.Si bien algunos políticos de Ucrania afirman que la invasión de la región de Kursk permitiría a Kiev dictar sus condiciones a Moscú, los oficiales militares ucranianos y occidentales entrevistados sostienen que la operación solo debilitaría toda la línea del frente de 1.000 km y Ucrania "perdería posiciones valiosas en el este [en Donbás]".Como resultado, viendo las bajas en primera línea en Donbás —donde Rusia avanza en varias direcciones, acercándose a centros de abastecimiento cruciales— los militares ucranianos se preguntan cada vez más "si [la invasión de] Kursk ha valido la pena", concluye el medio.El pasado 6 de agosto, las tropas ucranianas irrumpieron en la región rusa de Kursk, ocupando algunas localidades fronterizas, lo que provocó el desplazamiento masivo de civiles. Las fuerzas de Rusia recuperan progresivamente el control de varias localidades, causando fuertes pérdidas a las tropas ucranianas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió "una digna respuesta" a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial.De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, a fecha de 27 de diciembre, Ucrania perdió en Kursk más de 44.820 efectivos militares, 259 tanques, 42 lanzacohetes múltiples, once de ellos del modelo estadounidense Himars y seis MLRS, 200 vehículos de combate de infantería, 141 transportes blindados, 1.346 vehículos blindados, 1.217 automóviles, 13 sistemas antiaéreos, 332 piezas de artillería, entre otros.

https://noticiaslatam.lat/20241227/nadie-confiaria-a-ucrania-la-tecnologia-quien-repara-equipos-de-kiev-en-la-region-rusa-de-kursk-1160077436.html

https://noticiaslatam.lat/20241226/cual-es-el-sentido-de-todo-esto-soldados-ucranianos-se-niegan-a-cumplir-las-tareas-de-mando-1160050327.html

kursk

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kursk, 🌍 europa, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto