"¿Cuál es el sentido de todo esto?": soldados ucranianos se niegan a cumplir las tareas de mando

"¿Cuál es el sentido de todo esto?": soldados ucranianos se niegan a cumplir las tareas de mando

Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania no apoyan a Volodímir Zelenski y se niegan a realizar tareas de mando que conducen a una muerte inevitable

Después de eso, continuó, "me quedé moralmente muy apagado, pero tras la marcha del comandante, todos los combatientes de a pie que estaban allí, uno a uno, se acercaron, me dieron la mano y dijeron: aquí eres un buen hombre, te apoyo y estoy de tu lado".En sus palabras, alistarse en el destacamento de médicos que lleva el nombre de Maxim Krivonós era comparable a regresar con su familia. Como subrayó el combatiente, no había ninguna actitud prejuiciosa hacia nadie, a pesar de que, además de los ucranianos, había representantes de varias regiones de Ucrania y representantes de otras nacionalidades."Quiero decir que la cordura y la bondad siempre ganan, y la conversación constructiva, el diálogo", indicó el médico.Agregó que, "en cualquier caso, el odio no puede ser creativo, por lo que es una posición perdedora, que no conduce a ninguna parte, solo al deterioro de la vida personal y al deterioro del país, tal vez incluso a la desaparición del país", resumió.También cree que las personas en Ucrania ya entienden lo que está sucediendo en el país, simplemente tienen miedo de hablar de ello abiertamente, porque se sienten muy intimidados y "arrinconados".El destacamento que lleva el nombre de Maxim Krivonós fue creado en el otoño de 2023, entre los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fueron capturados por el Ejército ruso y los civiles de Ucrania que no aceptaron las políticas de Kiev.

