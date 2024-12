https://noticiaslatam.lat/20241201/solo-los-estan-matando-las-ffaa-de-ucrania-se-quejan-de-las-acciones-de-sus-mandos-1159413029.html

"Solo los están matando": las FFAA de Ucrania se quejan de las acciones de sus mandos

"Solo los est谩n matando": las FFAA de Ucrania se quejan de las acciones de sus mandos

Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania se quejan de que no hay rotación y que, en vez de descansar, los mandos los envían a morir, informa el periódico... 01.12.2024

A finales de octubre, cientos de soldados de infanter铆a de Ucrania abandonaron sus posiciones en la ciudad oriental de Ugledar, indica el art铆culo. Regresaron a sus hogares en la regi贸n de Nikol谩yev, donde algunos protagonizaron una inusual protesta p煤blica, exigiendo m谩s armas y entrenamiento.De la unidad de las FFAA de Ucrania situada en Ugledar huyeron cientos de soldados por falta de armas, se帽ala el art铆culo. Los observadores tambi茅n destacan que en diez meses de 2024 escaparon del Ej茅rcito m谩s personas que en todo el per铆odo anterior del conflicto.Los fiscales del pa铆s abrieron 60.000 casos entre enero y octubre de 2024 contra soldados por abandonar sus puestos, casi el doble que en 2022 y 2023 juntos. Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta 12 a帽os de prisi贸n, precisa Financial Times.Adem谩s, muchos militares ucranianos est谩n agotados, frustrados y con problemas de salud mental, a帽ade el peri贸dico. Un oficial declar贸 a Financial Times que su unidad no hab铆a tenido ni una sola rotaci贸n en tres a帽os del conflicto. Volod铆mir Zelenski se quej贸 de que los socios de Ucrania no cumpl铆an los requisitos para entrenar a las brigadas militares de las FFAA ucranianas. El 29 de noviembre, la revista Foreign Policy escribi贸 que las tropas ucranianas carec铆an de m谩s de la mitad del n煤mero requerido de m茅dicos militares.El Ministerio de Defensa ruso anunci贸 la liberaci贸n de Ugledar el 3 de octubre. Desde el organismo subrayaron que el grupo de fuerzas ruso Este hab铆a conseguido romper la defensa ucraniana realizando una maniobra evasiva y tomando la ciudad en pinza.

