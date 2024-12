https://noticiaslatam.lat/20241226/es-esclavitud-los-ucranianos-no-ven-sentido-en-defender-el-sistema-del-gobierno-actual-1160049174.html

"Es esclavitud": los ucranianos no ven sentido en defender el sistema del gobierno actual

"Es esclavitud": los ucranianos no ven sentido en defender el sistema del gobierno actual

Los hombres ucranianos huyen del país porque no quieren proteger al Gobierno corrupto, informó la cadena alemana n-tv, citando a migrantes ucranianos. En sus... 26.12.2024, Sputnik Mundo

Añadió que no ve sentido en defender un sistema corrupto. En palabras del emigrante, muchos ucranianos no luchan por un objetivo, sino bajo coacción, y muchos de ellos se sienten "simplemente devastados". Comentó que ha decidido huir porque no cree que la frontera vaya a abrirse en un futuro próximo."Agarran a las personas y las envían al frente. Es esclavitud", manifestó otro migrante, añadiendo que no quiere defender a un país "en el que el Gobierno y los oligarcas son dueños de todo, y el pueblo no es dueño de nada". A finales de octubre, la legisladora ucraniana Anna Skorojod afirmó que más de 100.000 militares ucranianos desertaron de las Fuerzas Armadas ucranianas o abandonaron voluntariamente sus unidades desde febrero de 2022.A principios de octubre, los medios de comunicación ucranianos informaron que, desde los primeros meses de 2022, la Fiscalía General de Ucrania registró alrededor de 60.000 casos penales por el hecho de abandono no autorizado de una unidad y alrededor de 30.000 casos por el hecho de deserción.El 24 de febrero de 2022 se decretó la ley marcial en Ucrania y, al día siguiente, Volodímir Zelenski firmó un decreto sobre la movilización general. Los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país mientras dure la ley marcial. La evasión del servicio militar durante la movilización en el país se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años.

