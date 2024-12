https://noticiaslatam.lat/20241224/una-nueva-ronda-de-negociaciones-sobre-el-programa-nuclear-irani-comenzara-a-principios-de-2025-1160003254.html

Una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní comenzará a principios de 2025

Una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní comenzará a principios de 2025

Un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní anunció que una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Francia, Alemania y el Reino Unido en el marco del... 24.12.2024, Sputnik Mundo

La ronda anterior de negociaciones entre Irán y el trío europeo se celebró en Ginebra el 29 de noviembre, tras una pausa de dos años. Baghaei destacó que las conversaciones no se limitaron al acuerdo nuclear."Se trata de negociaciones amplias, no solo de conversaciones para cerrar el acuerdo. Se están discutiendo diversos temas, incluido el programa nuclear", subrayó.Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, visitó Irán en noviembre para reunirse con altos funcionarios iraníes e inspeccionar las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz. La visita tenía como objetivo evaluar los avances en la aplicación del PAIC. El presidente iraní, Masud Pezeshkián, aseguró a Grossi que Teherán no buscaría crear armas nucleares.En 2015, el Reino Unido, Alemania, China, Rusia, Estados Unidos y Francia firmaron un acuerdo con Irán que preveía la flexibilización de las sanciones a cambio de restricciones al programa nuclear iraní. EEUU se retiró unilateralmente de las negociaciones en 2018 y volvió a imponer sanciones a Teherán, que anunció una reducción gradual de sus compromisos en materia de investigación nuclear y enriquecimiento de uranio.

