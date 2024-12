https://noticiaslatam.lat/20241216/bombas-nucleares-espaciales-globos-espia-y-ajo-el-arte-del-alarmismo-estadounidense-1159799126.html

Bombas nucleares espaciales, globos espía y ajo: el arte del alarmismo estadounidense

A mediados de diciembre, el congresista republicano Jefferson Van Drew afirmó a Fox News que los supuestos vuelos de drones sobre Nueva Jersey formaban parte... 16.12.2024, Sputnik Mundo

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró que no había pruebas de injerencia extranjera en la actividad de aviones no tripulados sobre el país, pero que la investigación continúa.Pero este no fue el único caso de alarmismo al que se ve sometido el pueblo estadounidense por parte de sus propias autoridades.No solo los vampiros lo temenEste mes de diciembre, el pueblo de Estados Unidos se enteró de la existencia de una terrible amenaza para su seguridad nacional en forma de ajo procedente de China.En una carta al secretario de Comercio estadounidense, el senador Rick Scott afirmaba que el ajo de China puede cultivarse en condiciones insalubres y que, por tanto, su impacto en la seguridad de Estados Unidos justifica una investigación.Globos meteorológicos y el arte de exagerar las cosasCuando, en febrero de 2023, un globo meteorológico procedente de China entró accidentalmente en el espacio aéreo estadounidense, la administración Biden se apresuró a poner el grito en el cielo y a afirmar que el globo formaba parte de un programa de espionaje de Pekín.Sin embargo, el Pentágono admitió más tarde que el globo no recogió información mientras sobrevolaba el territorio estadounidense.El miedo nuclear, ya en el espacioLa lista de falsas amenazas a Estados Unidos, compuesta por China e Irán, no estaría completa sin Rusia.En febrero de 2024, los medios estadounidenses hicieron sonar la alarma sobre los supuestos planes del país euroasiático de desplegar algún tipo de arma nuclear antisatélite en el espacio, siendo la única prueba de estos planes esencialmente una declaración de la administración Biden no sustentada por prueba o indicio de ello alguna.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, refutó estas acusaciones durante un discurso ante el Parlamento, tachándolas de infundadas.

