Presidente Mulino: "Cada metro cuadrado del Canal y su zona adyacente es de Panamá"

Presidente Mulino: "Cada metro cuadrado del Canal y su zona adyacente es de Panamá"

2024-12-22T21:12+0000

En la víspera, Trump amenazó con retomar el control del Canal debido a unas tarifas de pasaje "ridículas" y la creciente presencia de China en el istmo.En respuesta, el mandatario panameño dijo que las tarifas "no son un capricho", ya que se establecen de manera pública y en audiencia abierta, esto considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento."El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la comunidad europea, ni de Estados Unidos o de cualquiera otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier declaración que tergiverse esta realidad", ahondó.El futuro mandatario republicano resaltó que "Estados Unidos tiene un interés particular en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del canal de Panamá".Según el presidente electo, el canal interoceánico que se puso en marcha en 1914 es un activo vital para el comercio de EEUU y para el rápido despliegue de la Armada estadounidense.Estados Unidos adquirió los derechos para construir y operar el Canal de Panamá a principios del siglo XX.El 1 de octubre de 1979, Panamá recuperó la soberanía del canal interoceánico gracias a los llamados Tratados Torrijos-Carter de 1977 y asumió el control completo de esa vía el 31 de diciembre de 1999.Por el Canal de Panamá pasa cerca del 6% comercio mundial hoy en día y casi el 60% de los contenedores transportados desde Asia a la costa este de EEUU.China, el segundo usuario más importante del Canal de Panamá después de EEUU, es actualmente el mayor proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC). Además, está realizando una inversión de 1.100 millones de dólares en el proyecto Panamá Colón Container Port (PCCP), la primera terminal de contenedores diseñados para manejar los barcos Neopanamax.

